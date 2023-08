nazarena velez ropa interior 1.heic Nazarena Vélez impactó en lengerie como nunca antes: "Mostrando mis rollos".

De lo más atrevida, Nazarena se animó a llevar un conjunto de bombacha colaless y corpiño en todos los colores: blanco, negro, nude y hasta colorada

Súper sexy, la flamante abuela de 49 años hizo zoom para no perder detalle de sus conjuntos. "Presumiendo mis rollos,mi hija perruna y mis conjuntos. La comodidad hecha ropa interior", escribió orgullosa de su cuerpo.

nazarena velez ropa interior 2.heic Nazarena Vélez impactó en lengerie como nunca antes: "Mostrando mis rollos".

Nazarena Vélez con su look sporty army

se grabó sin filtros y su look deportivo se robó toda la atención. La panelista eligió un conjunto deportivo de calzas y crop top camuflado de lo más llamativo.

NAZARENA VELEZ CALZAS CAMUFLADAS 1.jpg Nazarena Vélez mostró cómo se ve su cuerpo con sus calzas más apretadas.

Además, aprovechó su posteo para realizar una profunda reflexión. "Soy un sinfín de contradicciones. Me amo, me cuestionó... Me gusto y me rechazo.... Pero siempre agradezco estar viva y sana. Perdonó y acepto lo que soy y como soy", comenzó.

"Entiendo que las personas muchas veces somos cambiantes y que no siempre es fácil amarnos cuando desde chicas nos enseñaron a criticarnos y cuestionarnos. Vengo pasando días de mucha felicidad y también momentos de oscuridad. La vida misma", cerró.

NAZARENA CALZAS CAMU 2.jpg

