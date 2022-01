"Natuti playera", la foto de Nati Jota en hilo dental ¡como una Barbie!

Si bien siempre apuesta por más, Nati Jota prendió fuego la playa con una bikini fucsia al límite

La rubia jugó a ser una Barbie y causó furor con su figura al natural. "Barbie Natuti Playera", escribió divertida demostrando que no tiene nada que envidiarle a la famosa muñeca.

Nati Jota presentó a su hermana

Desde la playa, Nati Jota presentó en las redes sociales a su hermana Cami Jota.

La influencer que hace algunos meses compartió con los fans videos de su viaje a Estados Unidos donde vive Camila, posó junto a la mayor del clan y comentarios como "Qué bombas", "Pura carne argentina", no tardaron en explotar.

nati jota camila 2.jpg

"Mi Cami", escribió Nati junto a la postal donde se ve a los dos hermanas divertidas y posando desde la costa argentina.

Nati Jota revolucionó Mendoza

Días antes, Nati Jota armó las valijas, viajó a Mendoza y desde la tierra del sol y del buen vino hizo estallar las redes sociales con su look folck chic.

Al igual que famosas como Silvina Luna, Floppy Teosuro, Mariana Brey, entre otras, la top llegó a Mendoza para disfrutar de un exclusivo evento en el dique Potrerillos y como no podía ser de otra manera compartió con sus followers todo el detrás de escena y su osado camino para elegir el atuendo para la ocasión.

Nati Jota decidió lucir un conjunto de mini colorada con vuelos, remera de algodón anudada, botas texanas y sombrero para darle el toque perfecto.

nati mendoza 3.jpg

"Qué lindo Mendoza. El look FOLK CHIC está aprobado?", escribió junto a una imagen desde Potrerillos pidiendo la opinión de sus followers que no dudaron en elogiarla y darle like.