Tras criticar a Lionel Messi, Nati Jota cumplió su sueño

nati jota las pastillas messi Nati Jota celebró su entrevista a Las Pastillas del Abuelo.

"Entrevistar a tu banda favorita vestida de Hércules. Mis sueños no son tan raros. Mis sueños dos puntos", bromeó Nati Jota junto a la postal que subió posando junto a Pity Fernández con disfraz del famoso héroe de Disney.

El comentario de Nati Jota sobre Lionel Messi

El equipo de Inter Miami visitó en la Casa Blanca al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezado por su capitán Lionel Messi y Nati Jota lo liquidó provocando la respuesta de Antonela Roccuzzo.

"Para mí, recién hoy Messi no leyó la libreta de comunicaciones de dónde era la excursión", escribió Nati Jota en su cuenta de X y Antonela Roccuzzo tomó la drástica decisión de dejar de seguirla en Instagram.

Además, salió a la luz que Lionel Messi habría dejado de seguir a OLGA, el canal de streaming donde trabaja Nati Jota junto a Migue Granados, entre otros.

nati jota antonela messi Antonela Roccuzzo dejó de seguir a Nati Jota.

En medio de todas las especulaciones sobre el enojo del jugador y Antonela Roccuzzo con el canal, Yanina Latorre se metió de lleno y reveló todos los detalles de lo sucedido.

Qué pasó entre Messi, Antonela Roccuzzo y OLGA

“Hoy averigüé: Messi nunca siguió la cuenta de Olga. Sí seguía a Migue y lo sigue siguiendo”, explicó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda.

“La que no sigue a Olga es Antonela, pero no se acuerda si los seguía o no. En un enojo contra el marido dejó de seguir a mucha gente en estas horas. Esto salió de X, muchos lo debatimos y Migue se enojó por no chequearlo”, sostuvo.