Nati Jota sorprendió con un look que dejó mucho al descubierto

El look de Nati Jota no pasó para nada desapercibido y sus seguidores se mostraron muy contentos con como lucía en ella, pero no solamente le dedicaron halagos por su indumentaria, sino que también le desearon suerte.

La salida de Nati Jota de Gran Hermano 2022 no se debe a ninguna controversia, sino al hecho de que la panelista viaja al Mundial de Qatar 2022.

Nati Jota.jpg

A Nati Jota se le voló la pollera

Nati Jota volvió a revolucionar las redes sociales. La joven que se ha convertido en toda una sensación de las redes sociales y el streaming no para de sorprender a sus fans con sus looks.

En esta oportunidad, Nati Jota armó las valijas y viajó a Uruguay desde donde aprovechó para protagonizar una producción fotográfica en la que lució uno de sus atuendos más extravagantes y chics.

Para las fotos, Nati Jota llevó un conjunto negro de crop top y pollera con tajo profundo que por el viento que corría en ese momento dejaba a la vista su culotte. Lo combinó con sus borcegos y como siempre recibió cientos de elogios en su post.

