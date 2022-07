Nati Jota, sin censura, reveló su récord en la cama: "Estas preguntas me descolocan"

"Como estoy medio cashadita hoy, hagamos esto. Aviso, voy a responder por escrito, creo", dijo, pero también subió breves videos. Y agregó: "Respondo lo que quieran (mentira yo voy a elegir de lo que ustedes pregunten".

Nati-Jota-responde-preguntas-Instagram1.jpg "Respondo lo que quieran (mentira yo voy a elegir de lo que ustedes pregunten", les avisó Nati Jota a sus seguidores.

Un seguidor o una seguidora de Nati Jota, que se sumó a su propuesta, le preguntó: "¿Récord en la cama? (Cantidad de veces que lo hicieron)".

Y ella, con video incluido, respondió: "Estas preguntas siempre me desconcentran. Ustedes se refieren en un momento muchos, me bajé".

"En un día, separados, un par esta bien. Tampoco entiendo cuando dicen en una escena un montón de veces, no", cerró al respecto.

Nati-Jota-responde-preguntas-Instagram.jpg La respuesta sobre su récord llegó a través de un breve video.

Luego la joven de 28 años siguió respondiendo un montón de preguntas más a sus seguidores y terminó la noche realizando un sorteo para todos sus followers.

Video: Nati Jota habló de su intimidad sexual

Nati Jota sin filtro sobre sus amigas lindas

“Yo digo, todos tenemos una amiga que es la perrota, que no sólo está bárbara. Bah, todos no, pero esa que no sólo está buenísima, diosa, potra, sino que es muy perrota, seductora, casi calienta pij… A vos no te llevo”, siguió la influencer con su teoría.

“No lo puedo creer, no puedo creer lo que estás contando, me parece sensacional”, acotó el conductor Nicolás Occhiato.

“Pero no quita que no sea tan amiga, sino que la llevás a un lugar y sabes que el chabón va a gustar de ella”, cerró ella.