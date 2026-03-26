Emilia Mernes rompió el silencio luego de que Tini Stoessel y María Becerra la dejaran de seguir en Instagram desatando un unfollow y críticas masivas entre los seguidores.
La tremenda reacción de la Tini Stoessel tras el descargo de Emilia Mernes
Qué hizo Tini Stoessel luego de que Emilia Mernes hablara del escándalo que las distanció. Todos los detalles
Tras varios días de silencio en medio de rumores sobre la supuesta existencia de chats con un jugador de la Selección, Emilia Mernes publicó un contundente descargo pidiendo fin a las especulaciones.
"Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar....". “Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario”, explicó haciendo referencia a su distanciamiento de Tini y María Becerra, entre otras.
"Por favor, les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta”, escribió Emilia Mernes.
La reacción de Tini Stoessel al descargo de Emilia Mernes
Si bien no hizo referencia a la publicación de Emilia Mernes, Tini Stoessel no dudó en mostrar su apoyo para María Becerra, también distanciada de Emilia.
Tini Stoessel apareció en las redes para ser de las primeras en likear uno de los últimos videos de María donde se la ve bailando su nuevo tema. "Mañana sale este temazooo, que manija de que lo escuchennnn Ipmmm (tercera vez que lo subo x problemas del audio lpm hajajajjsjsjs)", escribió la nena de Argentina junto al posteo.