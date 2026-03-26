La tremenda reacción de la Tini Stoessel tras el descargo de Emilia Mernes

Tras varios días de silencio en medio de rumores sobre la supuesta existencia de chats con un jugador de la Selección, Emilia Mernes publicó un contundente descargo pidiendo fin a las especulaciones.

"Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar....". “Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario”, explicó haciendo referencia a su distanciamiento de Tini y María Becerra, entre otras.