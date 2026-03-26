Apareció la foto de la China Suárez paseando con las hijas de Wanda Nara tras los insultos

china suarez hijas wanda nordelta La China Suárez de paseo con las hijas de Wanda Nara en Nordelta.

"Las hijas de Wanda paseando en el mall de Nordelta con la Chaina", escribió Yanina Latorre. Además la conductora reveló que la Justicia decidió penar a Mauro Icardi por no llevar a sus hijas al colegio y que tendrá pagar una multa de 50 millones de pesos cada vez que sus herederas no cumplan con sus actividades.

La China Suárez insultada cuando paseaba con las hijas de Wanda Nara

Wanda Nara se comunicó con Yanina Latorre y apuntó contra Mauro Icardi y la China Suárez por el cuidado de sus hijas.

Según explicó, Mauro Icardi se niega a llevar a las niñas al colegio y la China Suárez habría protagonizado un escandaloso episodio mientras las llevaba de paseo. "Un grupo de adolescentes le gritó a la China ‘aguante Wanda’ y ella los arrancó a putear”...“con las nenas en el medio”, agregó.

china suarez calle Le gritaron a la China Suárez mientras paseaba con las hijas de Wanda Nara.

"Los cuentos de las hijas de Wanda Nara son mortales. Parece que pescan de la laguna de Nordelta y les enseñan a limpiar pescados con los cuchillos y después los comen a la parrilla. Osea no van al colegio y pescan", publicó Yanina.

Dónde fueron Mauro Icardi y la China Suárez con su familia ensamblada

La primera foto de la China Suárez, Mauro Icardi y sus hijas en Argentina

En medio de un nuevo escándalo con Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez mantuvieron un rotundo silencio en las redes sociales aunque ahora se filtró una imagen de la familia en un cumpleaños.

china suarez mauro ciardi hijas argentina La China Suárez, Mauro Icardi y sus hijas en un cumpleaños de una amiga de Rufina Cabré.

La cuenta Pochi de Gossipeame publicó una foto de la China Suárez, Mauro Icardi, Francesca e Isabella en un cumpleaños de una amiga de Rufina Cabré. "La buscaron 23:30 y se quedaron un rato extra bailando con la cumpleañera que sería muy amiga de Rufina".