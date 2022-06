En las fotos, Romina Malaspina posó como una diosa infernal luciendo un enterito con escote ventana y sideboob a la vista no apto para sensibles que le valió una catarata de explosivos comentarios.

romina malaspina moto.jpg

"Motomami Motomami", escribió la rubia súper atrevida junto a la postal que recibió mensajes como "Cayó una bomba en Miami", "No podes mas", "Infernal", entre otros.

Romina Malaspina y Sasha Ferro reventaron Miami

Como si fuera poco, Romina Malaspina salió de paseo en yate y posó acompañada por su íntima amiga, Sasha Ferro.

Romina y Sasha causaron sensación con sus figuras en especial durante su divertida tarde en la playa.

Luciendo bikinis negras y coloradas, respectivamente, las tops dieron cátedra de sensualidad y se llenaron de likes.

romina malaspina sasha ferro.jpg

Romina Malaspina arrasó en Bariloche

Días antes de llegar a Miami, Romina Malaspina se tomó unas vacaciones en el sur argentino.

Desde su cuarto y con el paisaje de Bariloche de fondo, Romina Malaspina posó de espaldas luciendo una micro-tanga súper sexy que dejaba a la vista su trabajada cola.

"Mostrar un poco de piel no le hace daño a nadie, no? Les mando las mejores vibras para este inicio de semana", escribió Romina súper atrevida junto a la foto que, como no podía ser de otra manera, explotó de comentarios y reacciones en minutos.

romina malaspina bariloche.jpg

