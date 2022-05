"Mostrar un poco de piel no hace daño ¿no?", Romina Malaspina reventó todos los límites

Desde su cuarto y con el paisaje de Bariloche de fondo, Romina Malaspina posó de espaldas luciendo una micro-tanga súper sexy que dejaba a la vista su trabajada cola.

romina malaspina bariloche.jpg

"Mostrar un poco de piel no le hace daño a nadie, no? Les mando las mejores vibras para este inicio de semana", escribió Romina súper atrevida junto a la foto que, como no podía ser de otra manera, explotó de comentarios y reacciones en minutos.

►TE PUEDE INTERESAR: El impactante vestido de Wanda Nara para una boda en Roma

Romina Malaspina y su hermana al rojo vivo

Romina Malaspina presentó a su hermana menor Julieta Malaspina y estallaron las redes sociales.

En esta ocasión, Romina Malaspina se mostró junto a su hermana en el Sur del país con un outfit idéntico y jugando con el parecido que tienen entre ambas.

"Sabían que tengo una hermana gemela? ahre. Te amo Julieta Malaspina", posteó Romina en su instagram y mostró una foto de las dos que hizo delirar a todos sus seguidores.

►TE PUEDE INTERESAR: "¡A cara lavada y...!", El llamativo look de Wanda Nara para la confirmación de su hijo

La foto de Romina Malaspina y Julieta Malaspina

El posteo de Romina Malaspina disparó la imaginación y los halagos de parte de sus seguidores.

"Por eso le faltaban las dos reinas a mi ajedrez", "que talento el de tus padres", "Una romi era una bomba se clonaron y son dos bombas ahora, el negro va con vos", fueron algunos de los halagos que cosecharon las hermanas Malaspina.

Romina Malaspina.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Alejandra Maglietti se la jugó y dejó todo al descubierto

Pero no fue la única foto que publicó Romina Mlaspina en el Sur, antes ya había posteado otra en la que aparecía ella sola "en algún lugar del Sur" y que también provocó halagos entre sus seguidores.

Tras haber dejado el periodismo, Romina Malaspina se ha dedicado a seguir su carrera de modelo e influencer y también ha incursionado en la música como DJ. Por si eso fuese poco, tramién se ha convertido en trader de criptomonedas aunque hoy las criptos pasan por un momento complicado en sus cotizaciones.