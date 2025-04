Como si no fuera suficiente, Morena Rial publicó una imagen de Lola Latorre en el momento en el que habría sido detenida por el control de tránsito.

lola latorre auto borracha.jpg Morena Rial volvió a escrachar a Lola Latorre: "Yanina habla de la borracha de tu hija".

Morena Rial redobló contra Yanina Latorre y deslizó nuevo engaño de Diego Latorre

El jueves por la tarde, Morena Rial acusó a Yanina Latorre de infiel y ahora redobló la apuesta deslizando una nueva infidelidad de Diego Latorre.

"Y de tu marido (Diego Latorre), preguntale Yani cuando se encamaba con la masajista. Gracias por llamar", escribió Morena Rial junto a un emoji de guiño en forma irónica.

El día anterior, Morena Rial dio detalles del supuesto engaño de Yanina Latorre a Diego Latorre. "Yanina le habría sido infiel a puntita desde hace varios años. Dejaba su camioneta estacionada en Jumbo Pilar y se cruzaba a otro auto donde la esperaba... AMPLIAREMOS", escribió.

Yanina Latorre liquidó a Morena Rial

Días antes, Morena Rial trató a Yanina Latorre de "abuela demente" y Yanina Latorre la destrozó. "¿Qué opinas de lo que dijo Yanina Latorre de tu papá en su programa? le preguntó un usuario en su cuenta de Instagram y Morena Rial fue por todo: "No miro su programa, para escuchar a una abuela medio demente me voy a un geriátrico", escribió picante.

Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre atendió a Morena Rial en su programa Salvese quien Pueda y fue letal. "Yo no robo, vos viniste a LAM y te quedaste con las carteras de Estefi Berardi y La Enana Feudale. El apellido Latorre lo amo. Vos tenés el de Rial y no te sirvió para una v.... porque tu papá ha sido groso y es un gran periodista", comenzó diciendo Yanina.

"Vos dijiste que no estás par atender una caja de un supermercado y preferiste salir a afanar. Yo soy panelista, conductora de mi programa, pero no afano y no necesito que mi marido me vaya a a sacar a la cárcel", siguió indignada hablando de Morena Rial.