Morena Rial reveló el affaire de Charlotte Caniggia con su abogado: "Pregunten en los hoteles"

Para... ¿Charlotte salió o sale con tu abogado? No entendí bien”, fue la siguente consulta para la que Morena Rial redobló la apuesta sin miramientos. “Si, se dan. Pregunten en hoteles por General Paz”, contestó.

Morena Rial liquidó a Cinthia Fernández

¿Qué opinas de Cinthia Fernández le escribió un usuario a lo que la hija de Jorge Rial contestó sin anestesia. "Es igual a la China Suárez. Destruye familias con bebés", arrancó Morena.

morena rial cinthia.webp

Además, Morena Rial apuntó contra la decisión de Cinthia Fernández de estudiar abogacía igual que su flamante novio Roberto Castillo. "Igual ahora es abogada sin haber pasado por la puerta de la facultad"

Ángel de Brito liquidó Morena Rial: "Bola de caca, mala hija y pésima madre"

Una vez más, Morena Rial respondió la consulta de un follower sobre qué opinaba de que el conductor de LAM la matara en su ciclo.

“¿Por qué Ángel no cuenta lo que hacía en los baños de Ciudad Magazine antes de comenzar su programa (BDV) en sus épocas doradas?”, escribió Morena Rial de lo más atrevida.

morena rial de brito.avif

Lejos de dejarlo pasar, Ángel de Brito explotó en X y fue letal con la hija de Jorge Rial. "Me lavaba las manos después de tocarte, bola de mier..., chorra, macumbera, mala hija y pésima madre”.

Feroz pela entre Morena Rial y Yanina Latorre

"¿Qué opinas de lo que dijo Yanina Latorre de tu papá en su programa? le preguntó un usuario en su cuenta de Instagram y Morena Rial fue por todo: "No miro su programa, para escuchar a una abuela medio demente me voy a un geriátrico", escribió picante.

Yanina Latorre atendió a Morena Rial en su programa Salvese quien Pueda y fue letal. "Yo no robo, vos viniste a LAM y te quedaste con las carteras de Estefi Berardi y La Enana Feudale. El apellido Latorre lo amo. Vos tenés el de Rial y no te sirvió para una v.... porque tu papá ha sido groso y es un gran periodista", comenzó diciendo Yanina.

morena rial yanina latorre.webp

"Vos dijiste que no estás par atender una caja de un supermercado y preferiste salir a afanar. Yo soy panelista, conductora de mi programa, pero no afano y no necesito que mi marido me vaya a a sacar a la cárcel", siguió indignada hablando de Morena Rial.