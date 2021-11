"Mira de lo que me disfracé bebé", Romina Malaspina fue por todo y reventó Halloween

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCVrbN_5LhMY%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJfZCnYs7TaukPTWpT0anjiivi0a6VdEGZC1yxZA7cUGZCgyIQ7Oh7rRas6ES59OvK1Ln2PApsdWIb9596ZCG9dWTWIW0dDWZATUoswlcau3UWLYIXYSY55SogFKPiMLZAstTme5I4j05x8eWTs2TPzO9jkOqzPBgZDZD View this post on Instagram A post shared by (@romimalaspina)

"Pensando que le voy q regalar al que adivine de que me disfrace. Lo sigo o nose lo menciono en mis stories ahora veo. Cómo se nota que recién llego de viaje no? Mira el bondi arriba de la cama. Hasta el limpiavidrios anda por ahí. Feliz Halloween, ¡pasenla hermoso!", escribió con una primera imagen donde se la vio posando frente al espejo.

Horas después, publicó una nueva postal donde mostró su look con todos los detalles y reveló de qué eligió disfrazarse para Halloween.

"Bueno acá verán de que me disfracé: de BURNING MAN", explicó Romina Malaspina.

"La tremenda fiesta a la que fuimos anoche, era sobre ésta temática. Y muchos me preguntaran Romi, pero que carajos es Burning Man?, siguió contando la razón de su disfraz.

"Burning Man es un festival INCREÍBLE que se hace todos los años en el desierto de Nevada en Estados Unidos, en una “cuidad temporal” llamada Black Rock City, y donde NO EXISTE EL COMERCIO NI EL DINERO. La gente vive durante una semana del INTERCAMBIO, y todos se lookean MUY WOW para asistir. (Si no me creen, busquen “burning man looks” en google y van a flashar con los outfits que arman), continuó.

"Este festival tocan de los mejores artistas del mundo y asisten infinidad de celebridades de todas partes. Podes cruzarte ahí a quien te imagines. Literal eh.El evento tiene como figura un monumento “sagrado” denominado THE MAN, el cual es un hombre de madera gigante, y al finalizar el festival se le prende fuego para dar por terminado el encuentro, relató.

Sin dudas una enorme cultura de posibilidades. Todavía no tuve la posibilidad de vivir esa experiencia en primera persona, pero sin dudas es una de mis tareas pendientes para el año que viene o los próximos, cerró Romina Malaspina anticipando lo que vendrá.

¿Cumplió con la consigna?