Mica Tinelli en bikini: la crítica inesperada y su contundente respuesta

"En mis historias conte que me da verguenza subir fotos en bikini, por eso no suelo hacerlo", arrancó y siguió con la explicación: "Tengo mis dias, y ayer me senti bien. Hay dias en que nos sentimos mas feas, mas hinchadas, y otros donde nos vemos mas lindas y nos queremos asi como somos".

mica tinelli en bikini instagram.jpg Mica Tinelli en bikini, el comentario más extraño y su contundente respuesta

"Hoy en dia pienso que lo unico importante es aceptarnos y querernos a nosotr@s mism@s. Nuestro cuerpo es nuestro templo", agregó junto a la imagen que sacó frente al espejo del baño de la casa que comparte con Lisandro López, el defensor de Boca que fue uno de los primeros en responder con emoticones de enamorado.

Sin embargo, entre tantos halagos, hubo un comentario particular que no solo sorprendió a los demás seguidores sino hasta la propia Mica Tinelli, quien se encargó de responderlo.

Se trata de la acotación de una mujer que analizó que sus ojos y mirada "están vacíos" y "tristes".

"Al menos eso me devuelven tus fotos... Tu cuerpo es hermoso. Creo que no le hace falta ni la más mínima cirugía. Mi mirada es de madre, mujer, abuela. Me parece que todas las palabras son lindas pero la verdadera belleza comienza cuando uno está en paz con uno mismo; para complacer a los demás no sirve y si estás aburrida de tu vida, afuera hay un mundo real, con problemas reales. Unos gramos de más tienen solución. Yo también tenía ganas de escribir. Vivir es la mejor manera de estar vivos", le aconsejó una señora llamando la atención de la joven.

"Gracias por tu análisis sobre mis fotos! Pero justamente estoy en uno de los momentos más felices de mi vida! Creo que te falló la intuición. Te mando un beso muy grande!", comentó Mica junto a unos corazones poniéndole onda a la respuesta.