Mica Tinelli mostró el antes y después de su cirugía estética y rompió la red

La rubia se hizo una cirugía en la nariz grabó un video para mostrar el resultado y explicar el proceso de recuperación.

"Me van a ver un mes con esto. Y no voy a dar detalles, pero yo hace tres meses me operé en la nariz de una cosa que tenía mal hecha. Y como hoy fui a la consulta y tengo una pequeña inflamación, tengo que usar estas cintitas. Lo digo ahora, porque me voy a mostrar así", expresó.

La mayor del clan Tinelli incluso estaba tan contenta con los resultados de su intervención que también subió imágenes mostrando su nuevo perfil y acompañada por los médicos responsabes de realizar el retoque estético en su rostro.