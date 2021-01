Mica Tinelli subió una foto en bikini por primera vez: "Me da vergüenza"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCJ1MrwuhUer%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by micaela tinelli (@micatinelli)

"Primera foto que subo del 2021 una de ayer. En mis historias conté que me da vergüenza subir fotos en bikini, por eso no suelo hacerlo.. pero tengo mis dias, y ayer me sentí bien hay días en que nos sentimos mas feas , mas hinchadas, y otros donde nos vemos mas lindas y nos queremos asi como somos. Hoy en día pienso que lo unico importante es aceptarnos y querernos a nosotras mismas Nuestro cuerpo es nuestro templo", escribió la hija de Tinelli.

Además Mica reveló que también paso por el bisturí. La rubia se hizo una cirugía en la nariz grabó un video para mostrar el resultado y explicar el proceso de recuperación.

"Me van a ver un mes con esto. Y no voy a dar detalles, pero yo hace tres meses me operé en la nariz de una cosa que tenía mal hecha. Y como hoy fui a la consulta y tengo una pequeña inflamación, tengo que usar estas cintitas. Lo digo ahora, porque me voy a mostrar así", expresó.

La mayor del clan Tinelli incluso estaba tan contenta con los resultados de su intervención que también subió imágenes mostrando su nuevo perfil y acompañada por los médicos responsabes de realizar el retoque estético en su rostro.