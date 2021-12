Sin dudarlo, Dady Brieva respondió que sí los había vivido, en especial por parte de su padre.

Siempre inquisidora, Moria Casán le preguntó en qué circunstancias y el comediante confesó que vivió violencia física y dio detalles desgarradores.

"Mi papá me pegaba"

"En esa época estaba aceptado, naturalizado como se dice ahora. Eran cosas que no se cuestionaban o ni siquiera se preguntaban. Mi viejo era de la policía de Santa Fe", contó Dady.

"Pero esperá, mi papá era un militar y nunca sufrí abuso de parte de él", acotó Moria.

"Bueno, vos eras una nena y yo un varón. No es poca cosa. Ahora por ahí no, pero para aquella época era una gran diferencia. Yo nací en el 57, no en el dos mil y pico", remarcó el santafesino.

"Ehhh.... mi viejo era bravo. Bravo, bravo eh... Obvio que me cagó a golpes. Me pegó por todos lados. Donde él veía lugar, aplicaba.... Donde quedaba el aire. Era normal en la época. Nosotros éramos 5. Papá, mamá, y mis dos hermanas. Mamá era profesora de serigrafía y grabado recibida en la escuela Mantovani. Muy antiperonista. Muy cajetuda. Una vez entró a la cocina y su mamá, mi abuela, le dijo "esas manos no nacieron para entrar a la cocina", dijo.

"Me costó años de terapia poder hablar estas cosas, pero ahora las puedo decir", cerró.