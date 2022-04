Melody Luz no aguantó más y fue por todo: "¡Me mordió la boca!"

Melody Luz le confesó a sus compañeros que se besó con Santi, el ayudante de cocina del Hotel

"Vení vení, ¿Pasó algo? Hoy los ví hablando, por eso", preguntó Rodrigo Noya a Luz, a lo que ella contestó: "Charla va, charla viene, lo de siempre. No porque ayer, de la nada me levanto y me regaló una flor, me regaló una rosa ¿entendés? y le dije 'ok'".

"Después chapamos dos veces", confesó Melody mientras se mostraban imágenes del ayudante de chef saliendo de uno de los cuartos de la cocina junto a la ex participante de Bailando por un Sueño.

Melody Luz y Santiago ya no se escoden

Ahora,Melody Luz fue por todo y termino a los besos frente a las cámaras de la cocina y sin esconderse.

“¿Querés que coma lo que hay?”, le dijo ella, para luego lanzarse sobre él y besarlo apasionadamente.

“No sólo me besa Santi, sino que me muerde la boca”, reconoció luego ella.

“Como tengo tatuado, ‘prohibido rendirse’”, cerró feliz.

¿Qué paso entre elody Luz y Alex Caniggia?

Melody Luz dio detalles de lo que paso con Alex Caniggia la noche que durmieron juntos en la suite.

"No pasó nada. Ni siquiera se bañó, no se lavó las patas", dijo Melody indignada con la falta de higiene de Alex Caniggia.

"Me calientan Alex y Martín Salwe. Pero mucha charla y poca acción el Emperador", siguió picante.

"Igual, yo al que quiero es a Santiago (Albornoz del Azar), y por ahora no afloja", cerró sobre su interés por el ayudante de cocina al que no para de seducir.