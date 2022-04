"¡Es tremenda...!", la peor revelación sobre la China Suárez

china suarez mansion 2.jpg

“Yo ya conté que se separan porque ella es mugrienta. Es tremenda mugrienta, no pasa una escoba, no te hace la cama, no usa bombacha. El estaba acostumbrado a vivir como en un laboratorio con Pampita, con la casa perfecta, toda limpia, todos los yogures ordenados por color…”, comenzó diciendo.

“Él se separa de Pampita y queda durmiendo con el enemigo, como en la película. No lo digo por la película sino por lo de la toalla con una raya. Se va a vivir con una hippona que dejaba todo tirado, que no usaba bombacha estando sentada", contó Latorre.

Yanina Latorre comparó a la China Suárez con Eli Sulichín y Pampita

"¿Te acordás que contamos que llegaban de grabar y no había comida, no había nada, la heladera estaba vacía, y los pibes estaban tirados por ahí”, confió Yanina sobre los inconvenientes internos que había entre Suárez y .

"Eli es el agua y el aceite con la China, esa cosa de despojada y de medio mugrienta... Benjamín va de extremo a extremo. Se hartó tanto de lo opuesto a Pampita que ahora volvió a eso. No sé si esta es ´durmiendo con el enemigo porque no la conozco pero es una chica...", agregó Latorre.

"Es una chica toda puesta, bañada y peinada", comparó Yanina.

A la China Suárez no le importa nada

Sin embargo, a pesar de todo lo sucedido cuando salió a la luz su affaire con Mauro Icardi, la China Suárez no solo volvió a buscar al futbolista sino que en Socios revelaron la altanera actitud que tuvo cuando le preguntaron por todos los problemas que se generaron tras lo sucedido.

"Hace un rato Karina se preguntaba algo y me vino a la mente una frase que me vino me bajó a la memoria, tremenda", manifestó Mariana Brey.

"El año pasado, le consulté a una amiga de la China cómo la estaba pasando, porque me parecía que lo podía estar sufriendo. La respuesta de la China a esta amiga fue, en ese momento, que me llamó muchísimo la atención y me hace gracia ahora van a entender por qué, en su seguridad y muy lejos de sentirse mal por todo esto le contestó "Yo no soy Rosa de Berazategui, soy la China de zona norte". Como convencida de que ella tiene un nombre propio y nada de lo que se diga de ella la afecta. No le entran las balas, no la afecta", cerró impactada con la respuesta que dio la ex de Vicuña.