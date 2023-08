Ahora, Juanita Tinelli revolucionó a sus fans al compartir una imagen donse se la ve luciendo una melena lacia extra large con mechas rubias, cejas perfiladas y como maquillaje unos smokey eye bicolor despampanantes que serán sensación esta temporada.

juanita tinelli bicolor 1.jpg Melena XL, ojos bicolor y rubia, Juanita Tinelli sorprende con su look más impactante.

"Tell me, is you still up? Dime todavía estás?", escribió Juanita Tinelli junto a la publicación que inmediatamente se llenó de más de 50 mil likes y comentarios de celebrities como su hermana Mica Tinelli, María Eugenia Rito, Floppy Tesouro entre otras.

Juanita Tinelli arrasó con su topless jugado

Una vez más, Juanita Tinelli hizo una selección de imágenes retratando los momentos más significativos de los últimos días y sorprendió al elegir una foto en topless.

Sin pudores ni tapujos, en la foto se puede ver a la modelo posando desde una cama con una colaless negra como única prenda y tapando su escote con sus brazos.

juanita tinelli topless.jpg Se viraliza foto íntima de Juanita Tinelli en topless como nunca antes y la locura es total.

Relajada y al natural, Juanita Tinelli no dudó en mostrarle a sus follwers parte del back de sus poducciones y la catarata de likes y comentarios no tardó en estallar.

Juanita Tinelli incendió Miami

Acompañada por su padre Marcelo Tinelli, el Tirri, y varios de sus hermanos, Juanita Tinelli se tomó unos días y aprovechó para lucir las tendencias veraniegas más atrevidas.

Primero, la menor del clan Tinelli sorprendió con el atuendo demencial que eligió para su paseo de compras. Súper sexy volvió a presumir su lomazo eligiendo un crop top ultra cortito combinándolo con la tanga a la vista con una pollera negra fajada infartante.

juanita tinelli tanga a la vista miami 1.jpg Tanga a la vista y abs tallados, el look viral de Juanita Tinelli en las calles de Miami.

Ahora, Juanita redobló la apuesta subiendo una selfie con una bikini explosiva. La top eligió combinar bombacha colaless ultra cavada y tiro alto con corpiñito mini en estampado búlgaro y el resultado causó sensación.

juanita tinelli colaless miami 1.jpg Ultra cavada y blanquita, Juanita Tinelli despide Miami con su colaless más salvaje.

Juanita Tinelli tomó sol y paralizó Miami

Días antes fue su tío Tirri quien la fotografió mientras tomaba sol en un muelle y Juanita no dudó en repostear la postal.

juanita tinelli miami 1.jpg En mini colaless, Juanita Tinelli tomó sol y dinamitó Miami.

En la imagen, se puede ver a Juanita Tinelli en una reposera luciendo la misma bombacha colaless color blanco pero esta vez, con corpiño con estampado frutal de lo más girly.

Juanita Tinelli arrasó con su Barbiecore

Juanita Tinelli volvió a confirmar que es la trendsetter del momento con su último look. La top es una experta en elevar las tendencias a otro nivel y el Barbiecore no es la excepción.

De regreso en Europa, Juanita Tinelli salió de fiesta por las noches de París y se la jugó siguiendo el estilo inspirado en la muñeca Barbie que está causando sensación.

Dueña de una figura impactante, Juanita sabe cómo resaltar sus atributos dejando a sus impactantes piernas y abdomen como protagonistas.

juanita tinelli barbicore 1.jpg Ultra mini cinturón y cierre exigido, Juanita Tinelli reventó el Barbiecore al máximo.

La top lo logró llevando un conjunto de mini cinturón de denim ultra cortita y la combinó con un crop top manga larga color fucsia con cierre al medio luciendo como toda una muñeca dosmilera.

