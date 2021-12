"¡Me quiere cag...!", la inesperada furia de Zaira Nara con Wanda

zaira wanda 4.jpg

La morocha grabó cómo se preparaba su hermana mayor para el mega evento y aprovechó la ocasión para hacerle un divertido reclamo y mandarla al frente.

Es que como toda una diva, Wanda Nara se preparó rodeada de un gran equipo de profesionales, entre los que se enco traban varios asistendes de Zaira Nara.

ZAIRA LA MANDÓ AL FRENTE

"Wanda no solo que me cago a Kenny (Palacios), sino que ahora también me quiere cagar a Eddie, y no nos olvidemos que también me quiere cagar a Anita…¡Todo mi equipo filtrado y yo acá!", arrancó la morocha, en tono de reclamo, mostrando a toda su gente alrededor de su hermana.

“¡Y a Sole! No tengo ni niñera, ni peluquero, ni maquillador, ni estilista… ¿Cuándo te vas?". "¡Hasta mis socios me cagaste, boluda!", continuó, mientras la representante se reía.

"Vienen todos conmigo… ¡ahora son mis socios!", concluyó Wanda divertida.

PERSONAJE DEL AÑO

En la tarde del martes Wanda Nara realizó la sesión de fotos para la tapa de los personajes del año de la revista Gente.

Enfundada en un vestido transparente de Javier Saiach, Wanda deslumbró con su look y habló sin filtro sobre el Wandagate y la infidelidad de su marido Mauro Icardi con la China Suárez.

View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_nara)

"NO SOY LA MADRE TERESA"

“No sé si es porque soy sagitariana o qué, pero soy bastante chiquilina. Tampoco puedo ser la Madre Teresa de Calcuta. Son cosas que pasan y nos pasaron. Lo importante es que todo esto sirva para mejorar lo que tenés o darte cuenta si querés terminar algo. En mi caso se notó que hay mucho amor”, dijo sobre su forma de manejar el escándalo de su marido.

Sin pelos en la lengua, Wanda Nara hizo referencia a cómo aborda estas cuestiones delicadas en su hogar: “Mis hijos viven todo con madurez. Yo les hablo con la verdad porque prefiero que sepan la realidad, que es lo que contamos en casa”.

“Estoy criando dos nenas que van a ser mujercitas y tres hombres que me gustaría que aprendan de todo esto”, sentenció Wanda Nara.