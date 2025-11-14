¿Mauro Icardi se reunirá con los hijos de Maxi López y Wanda Nara?

maxi lopez hijos mauro icardi Maxi López opinó del reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas.

“Que sea lo más natural posible”, remarcó.“Porque me parece que primero hay que pensar en los chicos y después los grandes”,priorizando el bienestar de sus herederos.

Las infidelidades de Maxi López a Wanda Nara

Maxi López y Wanda Nara hablaron de todo en una entrevista íntima en el programa de streaming Fernet con Grego recordando su historia de amor y peleas.

Si bien sorrpendieron con la buena relación que mostraron ante las cámaras, en Intrusos recordaron las razones de su separación leyendo parte de un mail que escribió Wanda Nara enumerando las constantes infidelidades de Maxi López.

Wanda Nara y Maxi López juntos en una entrevista.

"Como cuando con mi mamá te encontré con prostitutas en el departamento de tu representante Darío Bombini y están de testigos todos tus amigos que estaban ahí con vos", escribe Wanda entre otras imapctantes acusaciones.

Maxi López habló del video de las hijas de Mauro Icardi con el novio de Wanda

En su llegada a Ezeiza, Maxi López fue contundente sobre la polémica que se generó por el video de Martín Migueles con las hijas de Mauro Icardi, que provocó la furia del futbolista del Galatasaray.

"Sobre Icardi no tengo que responder nada. Creo que no. Yo me concentro en cocinar, en mis hijos y ya está", arrancó Maxi López.

"Yo las trato como las traté siempre, como parte de la familia. Cuando están en casa yo les abro la puerta como a uno más de mis hijos, porque me parece que las nenas tienen que estar bien. Si extrañan al papá es un terreno en el cual yo no quiero entrar, pero me imagino que así será“, aseguró.

La respuesta de Maxi López cuando le preguntaron por Mauro Icardi.

"No tengo nada que hablar, tengo muchas cosas por resolver y encargarme de mi familia, de enfocarme en mi familia, que eso es lo más importante. Las otras familias es otra cosa. No entro ahí, no me interesa tampoco entrar ahí. Después lo que pasa del otro lado, son cosas que tendrá que arreglar Wanda con la otra parte”, cerró Maxi López cuando le consultaron si tendría una conversación con Mauro Icardi.