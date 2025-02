Matilda Blanco mandó al frente a Floppy Tesouro y el ex de Zaira Nara: "Se veían los lenguetazos"

Lejos de dejarlo pasar, Matilda Blanco redobló la apuesta y fue con todo. "Tengo una informante que estaba al lado tuyo y estabas haciendo intercambio de fluídos con el pibe" arrancó indignada. " Los lenguetazos se veían desde la otra punta. Mentís... Una persona me lo contó y cuatro más te vieron", cerró Matilda.

Cinthia Fernández trató a Floppy Tesouro de ladrona: "Sos la Morena Rial de las calzas"

Tras años de rumores sobre su mala relación, Cinthia Fernández y Floppy Tesouro se cruzaron en vivo y se dijeron de todo en el piso de LAM.

Invitadas como panelistas, Cinthia Fernández y Floppy Tesouro revelaron porqué no se llevan bien y, la morocha la destrozó tratándola de "ladrona de diseños".

Cinthia Fernández acusó a Floppy Tesouro de haberle copiado varias prendas de su colección de ropa deportiva. "La señorita en su cápsula hizo el mismo top...", dijo Cinthia mandando fotos confirmando su acusación.

cinthia fernandez floppy tesouro.jpg

Si bien Floppy Tesouro aseguró que no le copió y que jamás vio sus diseños antes de colaborar en una colección, Cinthia Fernández no pudo ocultar su malestar y hasta la comparó con Morena Rial. "Sos la Morena de las calzas" dijo. " No te fumo, ya está. No la fumo, puedo convivir en un programa todo bien, pero voy y no la saludo", cerró indignada.