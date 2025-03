Maru Botana fue acusada de mugrienta y culpó a la gente de la calle: "Dejan todo tirado".

“Es imposible de controlarlo. Se nos complica con la gente de la calle... Además, en ese contenedor tiran todos”, señaló Maru Botana indignada con las acusaciones.

Los mensajes de las ex compañeras de Maru Botana: "Mala mina, estreñida"

Yanina Latorre sigue respondiéndole a luego de que la pastelera la acusara de mentirosa y hasta de haberla amenazado con destruir su programa de televisión.

Además de liquidarla con sus stories, Yanina Latorre fue por más y mostró los mensajes que le mandaron ex compañeras de Maru Botana de la facultad.

YANINA LATORRE MENSAJES MARU BOTANA.jpg

"Me acuerdo en la facultad entraba con aires de grandeza mirándonos a todos como si fuera un ser superior y su séquito de chupamedias atrás totalmente sometidas, siempre fue mala mina", escribió una usuaria contra Maru Botana.

"Las chicas de la facu sobre Maru Botana, parece que no dejó un buen recuerdo", escribió Yanina Latorre junto a otro mensaje de lo más picante.

Yanina Latorre le respondió a Maru Botana y la destrozó

A través de su instagram, Yanina Latorre se descargó con todo y la liquidó. "La mitómana de Maru Botana que sigue obsesionada conmigo como cuando éramos chicas, dijo que dejó de hacer un programa porque la amenacé en la radio. Como diría More (Rial), que lo demuestre. Maru, no te quiere nadie, sos mala compañera. ¿Lapegüe miente, ¿Coco miente? Asumilo Maru, siempre estuve un paso adelante tuyo y no lo soportás", arrancó Yanina.

yanina latorre maru.jpg

"Poner cara de pelotuda, vestirte de Heide, revolver la olla y tener 20 pibes no te hace buena gente. No estás en la tele porque no te quieren. No mentí en nada, cuando éramos jóvenes me cagó la vida por resentida. Me humilló, me destrató y le llenó la cabeza a mis amigas. Obvio, después terminó peleada con todas", siguió furiosa.

"No tiene amigas, sus compañeras de colegio y de facultad la odian. Tengo miles de mensajes de gente que me escribe sobre ella. Ni hablar, ex empleados, pero ese es otro tema. Maru basurita, jamás fui a tu casa con un novio rugbier. Te conocí en la UB, en primer año. Eras la hermana mala del amigo de mi novio rugbier", agregó Yanina Latorre sin anestesia.