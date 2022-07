María Fernanda Callejón hizo un descargo tras el incidente de su hija en el programa de Iúdica

Fue sólo un susto. Pero el alivio por que Giovanna, la hija de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto, no haya sufrido ninguna herida, no quita el temor que sintió la familia luego de que protagonizara un peligroso incidente en La noche del domingo. La nena acompañó a Mariano Iúdica en la venta publicitaria de una moto y mientras el animador leía la publicidad no tradicional (PNT), aceleró el vehículo, de manera que salió disparada entre cámaras y productores.