Maria Becerra se suma al estilo cowboy y paraliza la tendencia: ultra mini XXS, cuero y más.

Como no podía ser de otra manera, María Becerra no quedó afuera del estilo cowboy, la tendencia de inspiración vaquera favorita de las it girls más fashionistas.

Para su video, la top llevó el estilo vaquero luciendo un conjunto de ultra mini con tablas, flecos y el infaltable cinturón de cuero como accesorio. Además, María Becerra complementó su outfit con peinado de tenzas y gargantilla.

María Becerra fanática del shiny

En medio de un gran presente profesional y personal, María Becerra celebró sus 24 con una fiesta para familiares y amigos íntimos para la que no dudó en llevar un atuendo metalizado súper sexy.

La cantante fue por la tendencia del shiny furor del 2024, destacando sus curvas con un conjunto de mini al ras ultra ceñida y top con escotazo en tono dorado metalizado de lo más impactante.

Además de mostrar en detalle su golden look, María Becerra se mostró de lo más emocionada acompañando y feliz con su festejo. "Que increíble cumpleaños que tuve ayer. Estoy tan feliz de haberlo compartido con gente a la que quiero mucho, mi equipo, mi familia mi factoria. Gracias a la gente del restaurante que me canto el cumpleaños de la forma tradicional en la que lo hacen aca en “Santa Cruz - Bolivia” fue un muy lindo momento, y gracias a mis fans hermosas que se acercaron a darme una tortita y unos regalos divinos gracias a la gente del hotel también por tratarnos tan bien a todos", escribió desde Bolivia.

María Becerra la reina del shiny

Siempre atenta a las últimas tendencias y pautas de la moda, María Becerra llenó la Navidad de brillo apostando por el estilo ultra shiny que fue y seguirá siendo furor durante el verano 2024.

La "Nena de Argentina" se robó todas las miradas con su mini cinturón ultra silver en color plateada de corte irregular y, para una doble dosis de brillo, la complementó con botas de lúrex al tono.

Súper sexy, María Becerra se la jugó y agregó un crop top blanco de algodón ultra corto dejando a la vista sus abdominales y hasta su llamativo tatuaje en el underboob logrando un resultado final imposible de pasar desapercibido.

María Becerra tapa de revista con sus transparencias

protagonizó una sesión de fotos para la revista Rolling Stone y fue por todo.

A días de su gran concierto en River, María Becerra fue elegida por la prestigiosa revista para protagonizar su portada y mostrar su faceta más osada luciendo unas transparencias fuera de límite.

Una vez más, María Becerra se la jugó por las transparencias de encaje, una de sus tendencias favoritas de la temporada primavera verano, llevándolas en un conjunto de crop top manga larga y pollera tubo color verde militar.

Súper sexy y sin tapujos, María Becerra incluso se animó a lucir su conjunto sin brassier. "María Becerra la nena de los hits no miente", escribibe la revista junto a la imagen que ya provocó todo un terremoto en las redes.

María Becerra arrasa con sus looks en España

Primero, María Becerra visitó el programa El Hormiguero mostrándose súper sexy y chic luciendo un corset ultra ceñido con una mini al ras de funces color negro.

Ahora, la diosa se robó todas las miradas en la alfombra roja de "Los 40 principales" donde no solo fue galardonada sino que fue doblemente ganadora con su look.

De lo más elegante y chic, María Becerra marcó su silueta como nunca antes con un vestido corte sirena con transparencias y bordados en paillettes negros distribuidos de forma estratégica.

María Becerra arrasó con su look shiny al ras

María Becerra revolucionó a sus seguidores con un vestido shiny impactante.

La cantante se sumó a la tendencia furor de los brillos resaltando su figura con un diseño ultra mini y ceñido color plata, imposible de pasar desapercibido.

De lo más sensual, María Becerra incluso se la jugó con un vestido con recortes laterales que hasta se animó a lucir sin ropa interior, provocando una catarata de comentarios y elogios.

María Becerra sexy con sus transparencias de encaje

María Becerra subió una foto de una de sus últimas pruebas de sonido y cautivó con su atuendo.

Una vez más, la diosa apostó por las transparencias, la tendencia más candente de la temporada, dándoles un estilo más romántico y femenino con un bralette de encaje y mangas color lila.

Súper girly, María Becerra agregó una chocker de flor al tono. Fiel a su estilo urbano, combinó su bralette con pantalones cargo dejando su culotte lila a la vista.

María Becerra fan de las transparencias de red

Siguiendo con su carrera ascendente en el mundo de la música, María Becerra lanzó nueva canción junto a Enrique Iglesias: "Así es la vida". De lo más sexy, la morocha decidió ir por todo y mostrarse más sexy que nunca en el video.

Siempre atenta a lo último en moda, María eligió para hasta el último centímetro de su figura luciendo un bodysuit ultra ceñido de transparencias de red y encaje de lo más osadas y reveladoras.

Fue la misma María Becerra quien incluso se animó a subir algunas fotos del back de la grabación del videoclip, permitiendo a sus followers observar hasta el último detalle de uno de sus atuendos más explosivos.

