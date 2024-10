TE PUEDE INTERESAR: A sus 50 años, Marina Calabró confirma que es la reina de los jeans customizados: shiny, ultra XS y más

maria becerra mini cinturon new york.jpg María Becerra confirma que es la reina de la mini cinturón en clave silver al ras y paraliza New York.

Al igual que it girls fashionistas como Tini Stoessel y Martita Fort, María Becerra marcó su figura con una mini cinturón ultra XS al ras combinada con crop top strapless y se robó todos los elogios.

María Becerra diosa con Thaliá

María Becerra fue invitada por los Billboard para hablar de salud mental compartiendo escenario con Thalía que se mostró de lo más cariñosa con la Argentina.

TE PUEDE INTERESAR: Zaira Nara marca tendencia cowboy con shorts ultra XS en clave taparrabos y paraliza Mendoza

Para la ocasión, María Becerra volvió a confirmar que es la reina de los pantaloncitos customizados con un diseño de cuero negro repleto de recortes.

Siempre dosmilera, María Becerra combinó sus pantaloncitos de cuero con strapless nude, ideal para destacar su corte bob y tattoos de su pecho.

maria becerra thalia.jpg Desde New York, María Becerra es la reina de los pantaloncitos customizados junto a Thalía.

María Becerra arrasa con sus jeans

Fiel a su estilo audaz, María Becerra lanzó la noticia por todo lo alto con una llamativa postal donde se la ve motorizada luciendo su look dosmilero más explosivo.

TE PUEDE INTERESAR: Tini Stoessel estrena tattoo, impone pantaloncitos al ras, sideboob y paraliza New York

MARIA BECERRA JEANS RACER.jpg María Becerra se suma a los jeans customizados en clave racer motorizada y paraliza la primavera.

María Becerra se la jugó apostando por unos jeans customizados con roturas y flecos combinándolos con top bicolor de un solo hombro.

Días antes, María Becerra revolucionó Perú y Bolivia con sus atuendos arriba del escenario. La cantante se lució marcando su figura con un jutmpsuit de inspiración Barbiecore y detalles de transparencias en el escote , súper sexy destacando su corte de pelo a la perfección.

maria becerra peru.jpg Desde Bolivia, María Becerra confirma que es la reina de las transparencias Barbiecore, XS y más.

María Becerra paraliza la primavera con su look

María celebró el día de la primavera co todo y arrasó con su look shiny.

Acompañada por su novio J Rei, María Becerra asistió a la fiesta organizada por La Mala Pub, y presumió su nuevo corte de pelo con un outfit deslumbrante.

TE PUEDE INTERESAR: Desde Anguila, Pampita se suma a las transparencias de red en clave culotte a la vista y paraliza el Caribe

Feliz con su cambio de look, María Becerra fue por más y sorprendió con su crop top anudado de paillettes tornasoladas ultra shiny dejando a la vista sus tattoos.

MARIA BECERRA SHINY.jpg María Becerra confirma que es la reina del shiny y paraliza la primavera: pantaloncitos al ras, escotazo y más.

Para un toque más canchero, María Becerra combinó su top shiny dosmilero con pantalones d ejean de tiro ultra bajo y diseño cargo y marcó tendencia primaveral.

María Becerra paraliza Grecia

Acompañada por su familia, María Becerra se tomó unos días de relax eligiendo Santorini como destino ideal para posar como una verdadera top.

TE PUEDE INTERESAR: Desde Miami, Juanita Tinelli se suma al hilo dental ultra cavado: tejido, XS y con caracoles al ras

Como no podía ser de otra manera, María Becerra le mostró a sus followers alguno de los looks que eligió para sus vacaciones y en off-white no quedó afuera de sus outfits.

MARIA BECERRA GRECIA.jfif Desde Grecia, María Becerra se suma al off-white en clave XS, ultra ceñido y al ras.

Desde la pileta, María Becerra mostró cómo luce el off-white, color infaltable del verano, en un mini vestido ultra XS de corte strapless ultra ceñido y ajustado, ideal para resaltar su lomazo.

TE PUEDE INTERESAR: Desde Yucatán, Emilia Mernes se suma al hilo dental ultra cavado en clave XS Barbiecore al ras

María Becerra reina de la bikini XS

Tras anunciar su retiro de las redes sociales, María Becerra regresó con todo y sorprendió a sus seguidores con un álbum de fotos de sus vacaciones en Santorini, Grecia.

TE PUEDE INTERESAR: Desde Buzios, Sabrina Rojas se suma al hilo dental en clave XS: transparencias, off-white y más

maria becerra santorini.jfif Desde Santorini, María Becerra confirma que es la reina del hilo dental en clave ultra cavado, shiny y XS.

De lo más atrevida y audaz, María Becerra eligió la tendencia furor de micro-bikinis de bombacha ultra XS hilo dental mega cavada y con tiras anudadas.

Para un toque glam, María Becerra la llevó en un diseño color verde esmeralda con detalles shiny, Desde la pileta y frente al espejo, la top la mostró desde todos sus angulos y estallaron los likes.

maria becerra grecia.jpg Desde Grecia, María Becerra confirma que el hilo dental se lleva en clave taparrabos ultra cavado y paraliza el verano europeo.

María Becerra paraliza Ibiza

María llegó a Ibiza, el destino elegido por las celebrties más tops, y desde allí marcó tendencia en clave floral.

María Becerra disfrutó del paisaje saliendo a pasear en yate y aprovechó para presumir su lomazo eligiendo una enteriza ultra cavada con flores.

maria becerra ibiza.jfif Desde el verano europeo, María Becerra confirma que es la reina de la enteriza ultra cavada y paraliza Ibiza.

La argentina se mostró súper sexy con su diseño de escote strappless estrenando su flequillo al viento. "preparandome para la ocasión tomando unas copitas amooorr", escribió María Becerra junto a su álbum.

María Becerra reina de la mini XS

María Becerra arrasa con sus looks, ahora desde Santander donde estará presentándose en las próximas horas como parte de su tour de verano.

Tras marcar tendendencia desde sus shows en Torrejón y Oropesa, María Becerra llegó a Santander y compartió fotos de los ensayos robándose todas las miradas con su outfit dosmilero súper canchero.

maria becerra mini xs santander.jfif Desde Santander, María Becerra confirma que es la reina de la mini ultra XS en clave globo.

Siempre a la vanguardia, María Becerra confirmó por todo lo alto el regreso indiscutido de las mini globo ultra XS al ras causando un terremoto de likes entre las fashionistas.

Días antes, hizo lo mismo en su previa al show de Barcelona. Siempre a la vanguardia, María Becerra dio cátedra de estilo con sus pantaloncitos cargo de tiro ultra bajo combinados con crop top al tono de un solo hombro con jugadísimos recortes en el escote.

MARIA BECERRA BARCELONA.jpg Desde Barcelona, María Becerra es la reina de los pantaloncitos ultra bajos: escotazo, piel y mucho más.

TE PUEDE INTERESAR: Dejando ver el bustier, Cathy Fulop decreta que así se llevan las ultra transparencias