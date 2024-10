Marina Calabró apostó por la tendencia de los pantalones con detalles eligiendo unos jeans chupín ultra XS con bordados shiny de strass en las piernas.

MARINA CALABRO JEANS SHINY.jpg A sus 50 años, Marina Calabró confirma que es la reina de los jeans customizados: shiny, ultra XS y más.

Como si no fuera suficiente, Marina Calabró no solo se animó a los brillos sino que también fue por el neón con su blazer amarillo vibrante.

Marina Calabró reina de la mini cinturón ultra XS

En esta oportunidad, Marina Calabró fue por todo presumiendo sus piernas al máximo con una mini ultra XS al ras en clave Gossip Girl.

marina calabro mini ultra xs.jpg

Para un total look monocromático, Marina Calabró combinó su mini XS con camisa a rayas al tono, sandalias stilettos y los likes explotaron en su álbum.

Marina Calabró fan de los pantalones customizados

Marina Calabró arrasó con la tendencia furor de la primavera de los pantaloncitos customizados.

marina calabro jeans xs.jpg A sus 50 años, Marina Calabró confirma que es la reina de los jeans XS ceñidos y customizados.

Siguindo pasos de famosas como la China Suárez y Pampita, entre otras, Marina Calabró sorprendió con unos jeans ultra XS en clave patchwork combinados con retazos de cuero.

Días antes, Marina Calabró fue por el off-white. Anticipando la primavera, lo lució en un conjunto sastrero de shorts XS y chaqueta al tono combinándolos con la infaltable blusa sastrera.

marina calabro shorts xs.jpg A sus 50 años, Marina Calabró se suma a los shorts ultra XS en clave off-white, al ras y anticipa la primavera.

Marina Calabró diosa en Brasil

Reconciliada con Rolando Barbano tras una mediática separación, Marina Calabró vivió un fin de semana a puro amor eligiendo las playas de Brasil como destino.

Desde Brasil, Marina Calabró no solo se mostró más enamorada que nunca sino que también presumió su lomazo impactante con una micro-bikini ultra XS.

marina calabro hilo dental animal print brasil.jfif A sus 50 años, Marina Calabró confirma que es la reina del hilo dental animal print y paraliza Brasil.

A sus 50 años, Marina Calabró fue por todo luciendo una bikini con estampado animal print de leopardo y bombacha hilo dental en clave taparrabos imposible de pasar desapercibida.

Marina Calabró reina de las transparencias

Marina Calabró se sumó al furor de las transparencias llevándolas con una camisa con detalles shiny.

MARINA CALABRO TRANSPARENCIAS SHINY.jfif A sus 50 años, Marina Calabró se suma a las transparencias en clave shiny y corpiñito a la vista.

Atrevida, Marina Calabró no solo llevó transparencias sino que lo hizo de forma súper reveladora dejando ver su crop top por debajo.

Días antes, eligió la tendencia donde el brillo al máximo es la estrella indiscutida. Apostando por los tonos silver metalizados, Marina Calabró resaltó su figura con un modelo bordado con paillettes en tonos plateados con estampado geométrico que generó una catarata de comentarios.

marina calabro vestido shiny.jpg

Marina Calabró reina de la mini XS

Marina Calabró ha sorprendido a los espectadores apostando por la tendencia de las minis ultra XS, dejando sus piernas como protagonistas.

marina calabro mini jean.jfif A sus 50 años, Marina Calabró se suma a la mini de jean al ras y anticipa la primavera.

En esta oportunidad, Marina Calabró no solo eligió una mini sino que la llevó en un diseño al ras de jean combinándola con campera al tono, de lo más canchero.

Como si no fuera suficiente, Marina Calabró arrancó el mes de agosto con todo sumándose al furor de la tendencia colegiala Gossip Girl, favorita de las celebs inspirada en los uniformes de colegio de las colegialas.

marina clabro gossip girl.jfif A sus 50 años, Marina Calabró se suma al look Gossip Girl: mini XS al ras y más.

Marina resaltó su figura con una mini ultra XS al ras, chaleco al tono y camisa blanca con mangas XS, logrando un combo de lo más comentado.

Marina Calabró arrasa con el total cuero

Dueña de una figura impactante, Marina Calabró ha demostrado que no hay tendencia a la que no se anime y el furor del total black no se quedó afuera llevándolo de la forma más sexy.

marina calabro look cuero.jpg A sus 50 años, Marina Calabró confirma que es la reina deltotal black en clave cuero ultra XS.

Marcando su silueta a la perfección, Marina Calabró se la jugó con un conjunto de inspiración corporate core de pollera tubo ultra ceñida y chaqueta de cuero al tono combiada con polera con estampa de cadenas.

Días antes, Marina Calabró cautió a sus fans eligiendo el off-white. La conductora lo llevó en un conjunto sastrero de lo más chic agregandole sensualidad con su musculosa de sda y encaje de inspiración lencera.

marina calabro off-white.jfif A sus 50 años, Marina Calabró es la reina del off-white en clave lencera al ras.

Marina Calabró paraliza Miami

Marina sigue con sus explosivas postales desde las playas de Miami. Al igual que famosos como Marcelo Tinelli y Susana Giménez, entre otros, la periodista viajó para disfrutar de unos días de vacaciones.

Acompañada por su hija Mía, Marina Calabró está viviendo días a pura playa, sol y reencuentro con amigos, sorprendiendo a sus followers con impactantes posados en bikini sin photoshop ni retoques.

MARINA CALABRO TAPARRABOS OFF WHITE.avif Desde Miami, Marina Calabró confirma que el hilo dental ultra XS se lleva off-white y en clave taparrabos.

Ahora, Marina Calabró incluso se animó a sumarse al furor de la tendencia off-white, el infaltable del verano, llevándolo en una micro-bikini ultra XS con bombacha en clave taparrabos.

Como si no fuera suficiente a sus 50 años, Marina Calabró fue por todo compartiendo imágenes desde el mar donde se la ve luciendo una micro-bikini con bombacha hilo dental ultra XS de inspiración Barbiecore ultra sexy.

marina calabro bikini miami.jfif A sus 50 años, Marina Calabró se suma al hilo dental ultra XS y paraliza Miami.

