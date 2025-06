luciana salazar divas play.jpg Luciana Salazar debutó en una plataforma para adultos y publicó la primera foto.

Días antes, Luciana Salazar le regaló a sus followers un pequeño anticipo de sus producciones mostrando parte del back. La top arrasó llevando un conjunto de transparencias de encaje dejando ver su ropa interior ultra XS y pezoneras de lo más osadas.

luciana salazar divas play.avif

Yanina Latorre fulminó a Luciana Salazar por "colgarse" del papa León XIV

El Vaticano presentó a Robert Prevost, llamado papa León XIV como el sumo pontífice de la Iglesia Católica y Luciana Salazar fue por todo con un insólito posteo que Yanina Latorre no dejó pasar.

A través de su cuenta de X, Luciana Salazar celebró la elección de un papa de origen estadounidense al igual que su hija Matilda Salazar. "Feliz por mi Hija", escribió la rubia junto a emojis de una bandera de Estados Unidos y la bandera Papal.

LUCIANA SALAZAR PAPA.jpg

Como no podía ser de otra manera, Yanina Latorre dio su opiníón y fue letal. "No está bien del marote", arrancó Yanina en el Observador.

"Para mí está en su casa, tirada en la cama, medio perdida, vio un Papa americano y dijo: 'clavo un tweet y se hace viral'", continuó Yanina Latorre y agregó: "Ya no sabe a qué subirse". "Una chica argentina, que tiene una hija que por accidente nació en Estados Unidos y se vino a vivir acá, ¿lo único que piensa cuando sale el Papa es "feliz por mi hija" porque la tuvo allá? Es rarísimo", sentenció.

Yanina Latorre reveló de qué vive Luciana Salazar: "Le pagaban por..."

Tras un día de generar expectativa con una gran revelación, Yanina Latorre confirmó cómo se gana la vida Luciana Salazar en medio de la batalla judicial de la rubia con Martín Redrado.

Una vez más, Yanina Latorre habló en su programa Sálvese Quien Pueda y no se guardó nada luego de que Luciana Salazar la acusara de mentir y ser vocera de Martín Redrado. "A vos te pagaban por tuitear, vos ibas con los políticos de un lado al otro. Cuando ibas al piso del Bailando no sostenías una frase, no tenías un vocablo parecido a lo que tuiteabas", arrancó Yanina Latorre sobre el paso de Luciana Salazar en el Bailando.

"Yo estudio, yo me preparo, yo comunico, no necesito de tipos que me mantengan ni ándole rogando a un tipo que me garc... que me mantenga a una hija. No, yo laburo, cosa que vos no hacés hace mucho", remarcó.

yanina latorre luciana salazar.jpg

En cuanto a cómo se gana la vida Luciana Salazar, Yanina Latorre hizo una investigación profunda a lo largo de la vida de Luli. "Yo me dediqué a buscar tus contratos de trabajo. Tengo todos los papeles. Es monotributista. Categoría A, la más baja: 650 lucas por mes. Explicame cómo paga el botox, la casa, el Chateau, Nordelta, el pasaje de avión".