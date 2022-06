Los explosivos chats entre Sabrina Carballo y Locho.

sabrina locho chat 1.webp

"Hola Lucas, soy Sabrina. Mirá, ayer no te dije nada por respeto a mis compañeros, porque era su momento, pero quiero que sepas que lo que yo estoy viviendo es muy desagradable, no solo yo, sino mi familia, mis amigos y actores con los cuales trabajé. Hace semanas que estamos siendo amenazados y agredidos", comienza el mensaje de Sabrina a Locho

"Hola Sabri. Lo sé. Hablé con Emily hoy y ayer. Mirá, yo subí un comunicado. Voy a subir otro más y mi hermana habló con todos los fandom para que paren. Por lo pronto, tranquila porque esto, cuando yo pueda ir a los programas, se va a calmar", le respondió .

"Más allá del programa, me pone triste por lo que están pasando. Todo fue en un contexto de excluidos. Pero tranqui, aguanten unos días que cuando yo salga voy a hablar bien, voy a calmar las aguas. Y como persona te digo que cualquier cosa que necesites cuentes conmigo, de frenar a alguien de los fandom. Decime quién te escribe así les escribo yo. Contá con eso", agregó Locho, en su devolución escrita a Sabrina.

"Mirá, sabés que no entiendo nada de redes. O sea que no sé ni qué es un fandom. Lo único que sé es que me están acusando de cosas que yo jamás hice ni haría nadie. Esto es una locura total. Jamás te hice ni te dije nada para faltarte el respeto. De hecho, siempre hablamos todo. ¿Te parece que me merezco todo esto?", le reclamó Carballo a Roccisano.

Horas antes se vio al aire el feroz cruce entre Alex Caniggia y el Chanchi Estévez quien renunció al programa para apoyar a Sabrina Carballo que fue eliminada en el duelo contra Lisa Vera.

