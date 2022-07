Furor por las fotos de Zulemita Menem en bikini a los 51.

zulemita menem 1.jpg Las fotos de Zulemita Menem en bikini.

A sus 51 años, Zulemita Menem lució más tonificada que nunca con una micro-bikini negra súper sexy.

"Las vueltas dan mucha vida", escribió Zulemita Menem junto a las explosivas postales aunque no especificó el destino que eligió para vacacionar.

zulemita menem 2.jpg

Sol Pérez prendió fuego Barcelona

Días antes fue Sol Pérez la primera de las famosas que compartió fotos de sus vacaciones.

Desde Barcelona, Sol Pérez publicó postales de sus paseos y salidas e incluso siguió con sus infaltables rutinas de entrenamiento.

sol perez bikini 1.jpg Sol Pérez lució su lomazo en las playas europeas.

Como no podía ser de otra manera, Sol Pérez aprovechó para disfrutar de la playa y explotó Barcelona con su lomazo.

Dueña de un cuerpo escultural, Sol Pérez posó desde la orilla como toda una sirena y paralizó las redes con la micro-bikini que eligió para acentuar sus curvas y provocar delirio entre sus fans.

sol perez bikini 2.jpg

Sol Pérez prendió fuego LPA

Sol Pérez paralizó la pantalla con su último look. La diosa de las fotos en bikini, visitó LPA el programa conducido por Florencia Peña en las noches de América y fue por todo.

Una vez más, Sol Pérez apostó por la sensualidad y cautivó a los espectadores con su impactante lomazo.

sol perez florencia peña.jpg

Para su visita al ciclo nocturno de Florencia Peña, Sol Pérez optó por un conjunto negro donde las transparencias dejaron poco a la imaginación.

Súper atrevida, la panelista de Nosotros a la Mañana se arriesgó con un pantalón que dejaba su ropa interior a la vista y lo combinó con crop top que le quedaba a la perfección.

El polémico look de Sol Pérez en los Martín Fierro 2022

Sol Pérez volvió a ser de las más cuestionadas en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2022. Al igual que en ediciones anteriores el look de la ex chica del clima provocó cientos de reacciones y comentarios.

Invitada por su participación en Masterchef Celebrity, Sol Pérez dijo presente en la ceremonia conducida por Marley con uno de los diseños más jugados y atrevidos de la noche.

En esta oportunidad, Sol Pérez eligió un modelo de dos piezas de pollera larga con tajo profundo y crop top de encaje verde con transparencias y underboob a la vista.

sol perez martin fierro.jpg

Como no podía ser de otra manera, Sol Pérez compartió fotos de su atuendo en sus redes y los fans no tardaron en llenarla de comentarios elogiando su elección aunque también varios la desaprobaron por completo. "¿Ese lomo viene con papas?", "Que mujerón", "No te queda bien ese modelo", "Se ven los hilos", fueron algunas de las opiniones.

Sol Pérez causó sensación con su look atigrado

La panelista de Nosotros a la Mañana volvió a enloquecer a sus followers con un nuevo álbum mostrando su look.

Desde que cambió su color de pelo y se pasó al bando de las morochas, Sol Pérez no ha parado de sumar fanáticos de su nuevo estilo y esta vez no fue la excepción. La ex chica del clima decidió resaltar su espectacular figura con una serie de fotos desde el estudio de Nosotros a la Mañana.

Para esta ocasión Sol Pérez optó por uno de sus looks más elegantes con un conjunto animal print súper arriesgado. La top llevó pantalón y blazer al tono y lo combinó con un corpiño infartante. Además, se animó a llevar un recogido de lo más jugado.

"No hay palabras para describir esto", escribió Sol Pérez junto a la foto posando como toda una modelo.