¡Lo mandó al frente! Habló Melina, la modelo que chateó con Urcera: "Lo conozco hace mucho"

Lejos de negar lo sucedido, la modelo de 29 años dio detalles de su relación con Manuel Urcera.

nicole melina 2.jpg

"Lo que puedo decir de él es que no nos vimos, no pasó nada. Eso sí que no", aseguró la de modelo de Carmen de Patagones en un audio que le envió a la producción de Intrusos.

Melina mandó al frente a Manuel Urcera

"Lo conozco a Manu de las carreras, de hace mucho porque soy modelo desde muy chica", dijo sin tapujos.

"Pero lo conozco y a mi entender cambió un montón el perfil. Cuando estaba con Mica era súper serio y como que ahora cambió su perfil", siguió picantísima.

Habló Melina Eugster, la tercera en discordia entre Nicole Neumann y Urcera: "Él me contactó"

Los chats de Manuel Urcera con Melina

Cora Debarbieri leyó las supuestas conversaciones que el piloto habría tenido con una joven mientras estaba de viaje con Nicole Neumann.

Chat exclusivo: la traición de Urcera a Nicole Neumann

“Yo voy por allá en Año Nuevo. Capaz nos podemos ver porque la Navidad la paso en la casa de mis viejos”, comienza diciendo Urcera en su chat.

“Dale, sí. ¿Venís a Sao o a Las Grutas?”, leyó Debarbieri como respuesta de la joven. “Ya hablé con La Séptima para pedirle que la cierren”, respondió Manuel en referencia a un conocido balneario rionegrino.

“Dale, listo. Avisame y coordinamos. Vas a tener a todo el mundo atrás tuyo, pero bueno. En una de esas te podés escapar”, leyó a continuación Cora, haciendo hincapié en el emoji de diablito con cuernitos que acompañaba el mensaje.

Mientras tanto, Nicole Neumann optó por subir fotos junto al piloto y su familia celebrando el cumpleaños de Allegra en un lujoso yate.