¡Letal! Zaira Nara rompió el silencio y habló por primera vez de la China Suárez

Este suceso se habría dado mientras Zaira Nara y Wanda disfrutaban de un viaje de hermanas en Milán.

Ángel de Brito habló sobre estas versiones con Zaira y reveló cuál fue la respuesta de la morocha.

La palabra de Zaira Nara en contra de La China: "Yo de ella no sé qué pensar"

"Le pregunté a Zaira por lo que contó Amalia Granata”, empezó diciendo Ángel de Brito sobre la charla que tuvo con la modelo. “Granata dijo que el padre de sus hijos era cómplice de Icardi en el ‘amantazgo’ con la China Suárez. Les leo textual lo que me dijo”, señaló en Los Ángeles de la mañana antes de leer los dichos de la animadora.

“No quiero meterme. Ahora todo sale de algún lado”, replicó el conductor. “Y no puedo decir el calificativo”, acotó él haciendo alusión al picante comentario que esbozó Zaira.

"Yo de ella no sé qué pensar”, fue la fuerte frase que lanzó la modelo sobre la China. “Y ahí no me contestó más. Bah, me contestó algo más pero no lo voy a leer”, acotó, picante De Brito.

“Me dijo ‘no quiero meterme’, no me dijo si se peleó o no. Algún quilombo tuvo, eso te lo firmo”, aseveró. “¡Qué obvios son los hombres! Por eso a las mujeres no las agarran nunca”, concluyó súper filoso.

Mientras, Wanda Nara armó las valijas y viajó a Milán sola y sin Icardi. Desde allí la rubia aprovechó para explotar las redes sociales con una infartante imagen en ropa interior luciendo su figura al límite.

Mauro Icardi, por su parte, sigue en París junto a su familia. Además, el futbolista decidió desactivar su cuenta de Instagram.