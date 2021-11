Tremenda revelación de Yanina Latorre tras el llamado de la China Suárez: "Está sola y desesperada"

Y continuó: "Me reclamó la data que Maite dio ayer, sobre el novio español. Que no me lo negó. Me quería explicar que el chico no estaba de novio. Eso porque ella tiene fama de roba novios, roba maridos".

"¡Es una atrevida! Me dijo de todo. Y yo también. Le dije 'mocosa impertinente. Tengo 50 años. Cerrá la boca. A mí me vas a respetar'. Así arranqué", siguió contando Yanina.

"Ahí me llamó y me dijo '¡qué obsesión tenés conmigo! Estoy podrida de que hagan problemas enteros hablando de mí'”, le habría reprochado Suárez.

"Y le dije 'hacemos programas enteros hablando de Wanda, que es la famosa. Vos sos la tercera en discordia, que se garch... el marido'. Eso no me lo negó", advirtió Yanina.

"La China me aclaró que no me llamó para hablar de Wanda, sino del chico español. Pero ella gritaba. Es una soberbia, antipática, seca y maltratadora. Es una mala persona", subrayó Yanina Latorre.

Además, en un momento de la conversación, la China Suárez le recordó a Yanina Latorre el año en el que le toco estar en el ojo de a tormenta luego de que saliera la luz la infidelidad de su marido, Diego Latorre con Natacha Jaitt.

"Se habla más de tu conch@ que de tu carrera" Yanina lapidaria con La China Suárez

“Me dijo: ‘Yo te vi llorar. Vos estuviste en mi lugar’. Le dije: ‘Yo fui cornuda. Yo fui víctima de otra como vos’”, siguió Yanina Latorre.

“Yo no dejé que pase. Yo no vendí a nadie ni me acosté con nadie. Yo fui víctima de una mujer que se dedicó a publicar todos los días lo que había hecho con mi marido, que tuvo el polvo más caro de su vida”, replicó indignada Latorre.

“Le dije que rescato de ella que ella no vende a los casados, pero que sí lo hace su entorno. Está desesperada, sola, y los tres o cuatro pibes que la rodean son los que la venden y cuentan todo”, puntualizó Yanina, que cerró: “Nosotras no somos detectives privados. Transmitimos lo que ella hace”.