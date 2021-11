Tres botineras le mandaron a Wanda explosivos videos que la China le habría enviado a futbolistas: "Está auto...."

CHEQUEADO! Cuatro botineras le hablaron a Wanda por videos sexuales que La China mandó a sus parejas

"Hay tres botineras, que no voy a decir los nombres... Uno ya fue mencionado. Su mujer ya estaría sola en Puerto Madero, cerró su Instagram, pero no blanqueó la separación", comenzó relatando Yanina.

"Son todos jugadores de la Selección. Estas botineras se comunicaron con Wanda y le mandaron videitos de la China Suárez practicando la autosatisfacción".

"Wanda encontró el mismo video, de la misma calaña", siguió la angelita.

"No todas estas botineras reaccionaron como Wanda. Unas se fueron, otras se quedaron. Una de las botineras comparte agencia con la China Suárez", finalizó Yanina.

Además, Yanina Latorre reveló que la China Suárez la llamó por teléfono y que se dijeron de todo.

La foto de la China Suárez con su nuevo novio en un boliche - eltrece

"¡Es una atrevida! Me dijo de todo. Y yo también. Le dije 'mocosa impertinente. Tengo 50 años. Cerrá la boca. A mí me vas a respetar'. Así arranqué", siguió contando Yanina.

Y continuó: "Me reclamó la data que Maite dio ayer, sobre el novio español. Que no me lo negó. Me quería explicar que el chico no estaba de novio. Eso porque ella tiene fama de roba novios, roba maridos".

"Ahí me llamó y me dijo '¡qué obsesión tenés conmigo! Estoy podrida de que hagan problemas enteros hablando de mí'”, le habría reprochado Suárez.

"Y le dije 'hacemos programas enteros hablando de Wanda, que es la famosa. Vos sos la tercera en discordia, que se garch... el marido'. Eso no me lo negó", advirtió Yanina.

"La China me aclaró que no me llamó para hablar de Wanda, sino del chico español. Pero ella gritaba. Es una soberbia, antipática, seca y maltratadora. Es una mala persona", subrayó Yanina Latorre.