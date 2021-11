¡Escándalo! La China Suárez llamó a Yanina Latorre y terminaron a los gritos: "Mocosa impertinente"

Y continuó: "Me reclamó la data que Maite dio ayer, sobre el novio español. Que no me lo negó. Me quería explicar que el chico no estaba de novio. Eso porque ella tiene fama de roba novios, roba maridos".

"¡Es una atrevida! Me dijo de todo. Y yo también. Le dije 'mocosa impertinente. Tengo 50 años. Cerrá la boca. A mí me vas a respetar'. Así arranqué", siguió contando Yanina.

"Ahí me llamó y me dijo '¡qué obsesión tenés conmigo! Estoy podrida de que hagan problemas enteros hablando de mí'”, le habría reprochado Suárez.

"Y le dije 'hacemos programas enteros hablando de Wanda, que es la famosa. Vos sos la tercera en discordia, que se garch... el marido'. Eso no me lo negó", advirtió Yanina.

"La China me aclaró que no me llamó para hablar de Wanda, sino del chico español. Pero ella gritaba. Es una soberbia, antipática, seca y maltratadora. Es una mala persona", subrayó Yanina Latorre.

El día anterior, Maite Peñoñori confirmó la explosiva versión de romance de la China con el español Armando Mena Navareño y hasta mostró pruebas del fogoso encuentro entre los jóvenes en un reconocido restó de Madrid.

La panelista de LAM compartió la primera foto de la actriz en la noche madrileña con el empresario: "La vieron a los besos en el boliche", comenzó explicando.

"En las redes se está hablando de ellos porque cruzaban muchos likes, corazoncitos", siguió Maite contextualizando la situación. "Pero a mí me habían contado que, el sábado posterior a que explote el Wandagate, la China había estado apretando, a los besos, en un boliche en Madrid. Adelante de todos", continuó.

"Cuando me dijeron eso, dije 'pasame la foto'. Y la foto llegó", siguió junto a las imágenes.

Con la confirmación del incipiente romance en su poder, Peñoñori agregó: "Están en un sillón, a los besos, en un VIP de un boliche en el que había mucha gente. No están solos. La foto es de hace dos semanas".

"Ella se mostró primero en la puerta del boliche. Estaba fumando afuera. Después la vieron adentro con él", concluyó la angelita dando detalles del fogoso encuentro de la China Suárez y Armando Mena Navareño a la vista de todos.