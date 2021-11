Desolada, Ana Rosenfeld reveló cómo le dijeron de la muerte de su marido: "Fue muy cruel"

Ana Rosenfeld contó cómo le comunicaron la muerte de su marido, Marcelo Frydlewski: “Fue muy cruel”

“No te dejaban ir al sanatorio. Los partes lo daban como querían, si no había avances no veían razón para que te dieran partes. Es muy distinto todo. La medicina puede ser maravillosa, no hay discusión que en Estados Unidos tienen acceso a muchísimos medicamentos y tratamientos, pero no tienen el factor humano”, contó, movilizada, Ana Rosenfeld.

Angustiada, Ana Rosenfeld dio detalles del día que murió su marido cuando el conductor de LAM le preguntó a la abogada sobre el momento en que le comunicaron el fallecimiento de Frydlewski. “Eso fue muy cruel”, reveló Ana, y explicó: “No me dejaban ir más que un ratito los días previos. Me dijeron que se estaba yendo, pero aguantó hasta el nueve de octubre”.

“Los médicos se dieron cuenta que me hicieron un daño increíble, porque me decían que se estaba muriendo, que le quedaban horas de vida, y no fue así. Un daño emocional terrible porque me dieron a entender que podía haber un milagro”, siguió Ana Rosenfeld.

“El 9 de octubre me llamaron a las cinco de la mañana del sanatorio. El médico me dijo, en un inglés muy difícil, que había fallecido, que Marcelo se acababa de ir”, relató la letrada, y De Brito intervino: “¿Por teléfono?”. “Sí, fue cruel. Mucho llanto, mucha impotencia. Uno siempre tiene la ilusión de un milagro”, continuó Ana Rosenfeld al borde del llanto.