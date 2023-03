Silvina Escudero hizo un planazo de sus calcitas aleopardadas y reventó el gym

►TE PUEDE INTERESAR: María Becerra se puso pantaloncitos de látex y marcó hasta el último centímetro

Dueña de un cuerpo escultural, Silvina Escudero mantiene su figura a base de intensos entrenamientos y actividades deportivas por eso no dudó en mostrar los detalles con una foto desde el gym.

silvina escudero calzas animal print.jpg Los seguidores quedaron sin aliento con la fotito viral de Silvina Escudero en el gym.

Al terminar su rutina, Silvina Escudero compartió un primer plano presumiendo sus marcadísimos abdominales y sorprendió con su outfit deportivo: crop top deportivo y calzas animal print que dejaron sin aliento a más de uno.

►TE PUEDE INTERESAR: Ámbar de Benedictis se puso pantalón con aberturas y sin ropa interior

Silvina Escudero tomando son en bikini casi imperceptible

Tras su infernal paso por Punta del Este desde donde aprovechó para protagonizar una sesión de fotos casual de lo más explosiva en bikini arco-iris, Silvina Escudero redobló la apuesta.

La diosa está estudiando locución desde hace dos años y aprovechó el tiempo que tenía libre de cursado para tomar sol luciendo un hilo dental casi minúsculo que provocó una nueva ola de calor.

silvina escudero hilo dental.jpg

Silvina Escudero se tomó una selfie posando de espaldas y dejando muy poco a la imaginación. "Despúes de mi primer día de clase me tocan los 30 minutos de sol", escribió la top que es toda una fanática de la piel bronceada.

►TE PUEDE INTERESAR: Karina La Princesita se puso el ajustadito y se le marcó ¡hasta el último centímetro!

Las tremendas fotos de Silvina Escudero en la pileta

Dueña de un cuerpo escultural, Silvina Escudero posó como toda una sirena desde la pileta y si bien acompañó su publicación con un reflexivo mensaje lo cierto es que fue su cuerpazo el que se robó toda la atención de los seguidores.

silvina escudero bikini pileta.jpg

"No decidas estando dolido. No actúes si no estás convencido... Se los recuerdo para que lo tengan en cuenta. Pensar estas frases nos ayuda para luego no tener consecuencias que no queremos", escribió Silvina Escudero. ¿Deprimida?

►TE PUEDE INTERESAR: Ámbar de Benedictis llegó a la fiesta de Mirtha Legrand en corpiño y mostrando el culotte

Silvina Escudero y Vanina Escudero bailando en micro-bikini

Silvina Escudero causó sensación acompañada por su hermana, Vanina Escudero. Las diosas que no temen a la hora de publicar fotos cargadas de sensualidad al límite, presumieron su figura y prendieron fuego Instagram durante el fin de semana.

Aprovechando el calor de los últimos días, Silvina Escudero y Vanina Escudero salieron a navegar en lancha por las aguas del Tigre en compañía de amigos y protagonizaron una divertida sesión de fotos en bikini.

silvina escudero vanina escudero 2.jpg

Las hermanas mostraron sus lomazos y posaron como toda unas modelos desde la lancha dejando a la vista su trabajada figura y bronceado. "DOMINGAZO", escribió Silvina Escudero junto al álbum que ya lleva cientos de miles de likes y comentarios como "Están re fuertes", entre otros.

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Infernal! Se viralizó una foto de Ámbar de Benedictis en bikini taparrabo