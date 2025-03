Fue Yanina Latorre quien días antes reveló la intervención estética que se hizo Wanda ante del escándalo con Mauro Icardi. "No sé para qué Wanda mete a su enfermedad, cuando se hizo algo estético. Por eso, a veces es difícil creerle todo”, lanzó la angelita en sus historias de Instagram. Luego en su programa, Yanina confirmó que se trató de una operación para reducir sus lolas y no de algo relacionado con la enfermedad que padece.

wanda nara cirugia.jpg Las fotos de Wanda Nara mostrando cómo quedó su figura tras la cirugía.

Le preguntaron por L-Gante a Wanda Nara y no pudo disimular

Wanda Nara y L-Gante estarían atravesando una nueva crisis en medio de la confirmación del divorcio parcial de la rubia con Mauro Icardi.

Desde hace varios días, Wanda Nara y L-Gante dejaron de mostrarse juntos públicamente y de publicar contenido romántico en sus redes.

WANDA SEPARADA.png

L-Gante incluso fue consultado sobre su relación con Wanda Nara a lo que contestó que no está teniendo contacto con la ex de Icardi. "No la pude contactar en estos días", dijo el cantante a Guido Zaffora.

El periodista también se comunicó con Wanda Nara. "Cuando le pregunté por L-Gante me dice: 'Y qué te contó Elián, qué te dijo'. Se están tirando la pelota. Van a volver seguramente, porque esta pareja va y viene", aseguró en DDM.

Wanda Nara y Mauro Icardi divorciados y con adulterio confirmado

Tras el escandaloso accionar de en el reencuentro con sus hijas y su forcejeo con, la Justicia de Italia confirmó este martes la sentencia parcial de divorcio.

Elba Marcovecchio, quien estuvo presente la noche del escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara, fue quien reveló la noticia en el Diario de Mariana.

WANDA MAURO DIVORCIADOS.avif

Además, Ángel de Brito dio más información leyendo parte del dictamen en el que se establece que pueden vivir separados y además, se confirma el adulterio de Wanda Nara.

Según las pruebas ofrecidas por Mauro Icardi, Wanda Nara lo habría engañado con tres hombres durante su matrimonio: Keita, LGante y un ex jugador de la selección.