Las fotos de Juanita Tinelli en bikini colaless que estallaron los comentarios: "Parece ..."

"Que goce", escribió Juanita Tinelli recibiendo instántaneos elogios por parte de sus hermanas Mica y Cande Tinelli y comentarios comparándola con su madre Paula Robles. "Que linda silueta, está igual a su mamá Paula", escribieron.

Los audios del novio de Juanita Tinelli negándola : "Es una piba de paso"

Semanas atrás se dio a conocer la noticia de la separación de Juanita Tinelli y el polista Camilo "Jeta" Castagnola en medio de escandalosos motivos.

En LAM Pepe Ochoa mostró los mensajes que le mandaba Jeta Castagnola a otra joven mientras se mostraba con Juanita Tinelli en las redes. "Todo el mundo me dice que tenga cuidado con esta mina y que salga de ahí a tiempo. Ya sé que es una piba de paso y me hago cargo de la cagada que me mandé con vos por calentura, pero ya sé quién es mi prioridad, comienza el ex novio de Juanita y agrega “te pido por favor que me atiendas el teléfono y hablemos bien”.

“Cuando estoy con ella solamente pienso en vos... no pasa nada con ella, estamos y no estamos, cada uno hace la suya y todo bien”, le insiste a su ex. “No entiendo porque crees que podría pasar algo más entre nosotros (con Juana), no estoy interesado en ella y te lo dije mil veces”, finaliza el polista.

En LAM, Pepe Ochoa confirmó el fin del romance de Juanita Tinelli tras solo dos meses de noviazgo con el joven deportista. “¿Qué pasó acá? “Él iba y venía, iba y venía. Estaba más en Cañuelas y ella más en Buenos Aires. Entre viajes e idas y venidas, Juanita descubrió que él estaba en una relación paralela con una chica de nombre Catalina”, arrancó contando el periodista.

Además, Pepe Ochoa contó cómo fue que Juanita Tinelli se enteró del engaño. "Se separaron, pero lo peor fue que ella se enteró porque alguien del entorno de este chico, que no la soportaba y le contó directamente la situación”, cerró Ochoa.