Las brutales imágenes sin editar de la caída de Andrea del Boca en Gran Hermano

andrea del boca caida sangre La imagen completa de Andrea del Boca tras su accidente en Gran Hermano.

Según trascendió, fue la misma Andrea quien decidió no regresar a la casa de Gran Hermano tras su golpe. "Basta para mí", habría dicho según reveló Ángel de Brito.

¿Andrea del Boca vuelve a Gran Hermano?

En medio de las versiones sobre las famosas que podrían reemplazar a Andrea del Boca en Gran Hermano, Mariana Brey, analista del programa, aseguró que la actriz regresaría a la casa.

"Anna Chiara del Boca dijo que no la descarten como opción pero Andrea todavía no tiene reemplazo", arrancó la panelista. "Van a esperar al repechaje y en ese repechaje volvería a entrar a la casa Andrea. Pero todavía no hay fecha", siguió.

Además, en el Diario de Mariana revelaron que Andrea del Boca podría debutar como panelista en algún programa de Telefé. "Me dicen a mí que empieza como panelista y se va a ver después si sigue como conductora o un proyecto de ficción", aseguró Santiago Riva Roy.

Andrea del Boca sin novelas

Ángel de Brito habló de la salida de Andrea del Boca de la casa de Gran Hermano y lanzó una escandalosa revelación sobre la ausencia de Andrea del Boca en la ficción. "Voy a ser frontal", arrancó el conductor sin pelos en la lengua.

"Andrea es muy dificil para trabajar por eso la dejaron de llamar. Ella estaba acostumbrada a trabajar con su equipo, con su familia, con su cuñado. Cuando fue a Polka y Underground no fue fácil",recordó para luego enuerar los lujos que debía tener la actriz mientras grababa.

andrea del boca fuera gran hermano Ángel de Brito reveló el motivo por el que Andrea del Boca no volvió a las novelas.

"Cuando fue a Polka tuvieron que armarle un motorhome para que estuviera con su bebé y en canal 9 le construyeron un mega camarin. Hizo gladiadores de Pompeya que duró un mes y despúes vino un camión de mudanza y se llevó todo. Esas cosas dejan malos recuerdos... A las estrellas se les complica reciclarse", cerró De Brito.