La tremenda reacción de la China Suárez y Mauro Icardi tras no estar en el cumpleaños de Isabella

china mauro isi La respuesta de Mauro Icardi y la China Suárez tras no asistir al cumpleaños de Isabella.

“Mi cita de todos los días”, escribió junto a la foto que tomó de la China Suárez y acompañó la frase con los emojis de una rosa, un corazón y una carita enamorada.

El espectacular festejo de cumpleaños de Wanda Nara para su hija Isi

Wanda Nara revolucionó las redes sociales mostrando todos los detalles del cumpleaños que organizó para su hija Isi que contó con una decoración con ositos Teddy como inspiración, remeras personalizadas con el nombre de Isabella, tazas y más.

wanda cumple isabella El lujoso cumpleaños de Isabella, la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Además, los seguidores estallaron al notar la presencia de Maxi López en la celebración así como también la del novio de Wanda Nara, el socio de Elías Piccirillo, Martín Migueles.

Famosas como Evangelina Anderson y Luciana Salazar también estuvieron presentes en el cumpleaños que tuvo como gran sorpresa la aparición del you tuber Ian Lucas.

Mauro Icardi mostró a la China Suárez como nunca antes tras las críticas a su cuerpo

Días antes, la China Suárez tuvo un furioso cruce con sus haters y Mauro Icardi no dudó en salir a defender a la actriz que fue de lo más cuestionada.

La China Suárez publicó una foto de su maquillaje, sus seguidoras la criticaron y la actriz decidió publicar sus fotos de perfile exponiéndolas en sus redes.

mauro icardi china haters Mauro Icardi le respondió a los haters de la China Suárez.

Mauro Icardi también se metió en el escándalo. A través de su cuenta de Instagram, Mauro Icardi presumió la belleza de la China Suárez con un collage y agregó un picante mensaje para los haters. "No es IA, se los prometo", escribió filoso.