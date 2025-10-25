Dónde ver la nueva película de la China Suárez y de qué se trata

La trama sigue a Mateo, un delincuente con arresto domiciliario que ha decidido aprovechar su primer día de trabajo en un estacionamiento del microcentro de la ciudad de Buenos Aires para planear su escape. Pero, la monotonía se quiebra cuando Lara, una mujer enigmática paga una estadía nocturna antes del cierre. Minutos después, un hombre armado irrumpe en el lugar y se pierde pisos arriba.

Mateo nota que Lara no ha bajado por su ticket y, en un acto impulsivo, la busca. La noche se convierte en una carrera frenética contrarreloj cuando ambos son testigos de un brutal asesinato, desencadenando una serie de eventos que los obligarán a escapar entre rampas, escaleras y niveles. Unidos por la adversidad, Mateo y Lara luchan contra el tiempo, los criminales y sus propios límites para salir con vida del laberinto brutalista en el que se ha convertido el parking.

