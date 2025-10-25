Inicio Series y películas Película
Dónde ver la nueva película de la China Suárez y de qué se trata

La nueva película de acción dirigida por Agustín Rolandelli y protagonizada por la China Suárez está disponible en streaming

Paula García
Por Paula García
Eugenia "China" Suárez es actriz, modelo y cantante. Imagen: Instagram.

Si crees que has visto todas las películas del streaming, tenemos una buena noticia, pues recientemente se estrenó un nuevo film que es ideal para ver este fin de semana. Se trata de un título de acción, aventura y comedia dirigido por Agustin Rolandelli.

El 17 de octubre se estrenó Parking, la nueva película protagonizada por la actriz argentina Eugenia “China” Suárez y el actor español Marc Clotet. El film está disponible Disney Plus, así que todos los usuarios que pagan suscripción la pueden ver. A continuación, te contamos todos los detalles.

parking
Parking es una película que combina acción, comedia y aventura. Imagen: Disney Plus.

Prime Video: ¿de qué trata la película?

"Mateo, un delincuente con arresto domiciliario, planea su escape en su primer día de trabajo en un parking. Todo cambia cuando Lara, una mujer enigmática, paga por una estadía nocturna. Poco después un hombre armado irrumpe y ella desaparece", revela Disney Plus.

La trama sigue a Mateo, un delincuente con arresto domiciliario que ha decidido aprovechar su primer día de trabajo en un estacionamiento del microcentro de la ciudad de Buenos Aires para planear su escape. Pero, la monotonía se quiebra cuando Lara, una mujer enigmática paga una estadía nocturna antes del cierre. Minutos después, un hombre armado irrumpe en el lugar y se pierde pisos arriba.

parking pelicula
La China Suárez interpreta a Lara en la película. Imagen: Disney Plus.

Mateo nota que Lara no ha bajado por su ticket y, en un acto impulsivo, la busca. La noche se convierte en una carrera frenética contrarreloj cuando ambos son testigos de un brutal asesinato, desencadenando una serie de eventos que los obligarán a escapar entre rampas, escaleras y niveles. Unidos por la adversidad, Mateo y Lara luchan contra el tiempo, los criminales y sus propios límites para salir con vida del laberinto brutalista en el que se ha convertido el parking.

Tráiler

Embed - Parking | Tráiler Oficial | Disney+

Reparto

  • Marc Clotet
  • Eugenia "China" Suárez
  • Juan Leyrado
  • Rafael Spregelburd
  • Ignacio Toselli
  • Diego De Paula

