El impactante descargo de Tini Stoessel en Futttura tras su video llorando: "¿En qué me convertí?"

“Me puse muy triste cuando se tuvo que posponer la primera fecha. Yo, un año atrás, jamás hubiese subido un video llorando porque sabía perfectamente lo que iban a decir. Pero la realidad es que hay un montón de cosas que están en juego”, arrancó la cantante.

Tini Stoessel se defendió de la críticas

“Me parece triste criticar las emociones. Digamos, llorar o ponerse mal, triste. A mí no me afectó lo que dijeron, pero quizás a ustedes en algún otro ámbito les pase. De repente reaccionan de una manera y les dicen: ‘Fuiste demasiado exagerado’”, siguió luego de los comentarios de Ángel de Brito y Yanina Latorre, entre otros.

“Pero déjense ser. Sean, porque si no, te vas condicionando a lo que quieren los demás constantemente, y llega un momento en el que decís: ‘¿En qué me convertí? ¿Quién soy? Si yo quería llorar, ¿por qué no lloré? Si yo me quería mostrar vulnerable, ¿por qué no me mostré?’”, continuó Tini aconsejando a sus fans. “Ustedes hicieron un esfuerzo, compraron una entrada, vinieron de lejos, están acá, esperaron. Los amo y gracias”, cerró ante la ovación del público.

Ángel de Brito cuestionó a Tini Stoessel

Tini Stoessel rompió en llanto al comunicarle a sus fans la suspensión y reprogramación del show del día viernes 24 de octubre.

En medio de todas las repercusiones que generó el video de Tini, Ángel de Brito cuestionó la reacción de la artista y fue letal.

"Yo se que nadie quiere criticar a Tini Stoessel, y no la voy a criticar por "nepo", pero el video que subió llorando por la suspensión del recital del show, por favor que alguien la cuide a Tini Stoesel, alguien que la agarre a esa chica y la cuide y la rescate de lo que esté viviendo", arrancó Ángel de Brito en "Ángel Responde" su programa de streaming.

"Una artista de la talla, de su categoría, no puede llorar en un video porque se suspende un show por lluvia. No es que vino un terremoto y murieron sus fans. Por lluvia, lo más habitual. Primero, te grabás y llorás... borralo. Por ahí se emociona grabando el coso porque está estresada porque se cansó haciendo la previa, no sé... Alguien que la rescate a Tini Stoessel. Con lo mega cuidadas que están su vida y su carrera...", agregó.