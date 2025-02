¿La traicionó? La Joaqui sin vueltas sobre la China Suárez: "No me quedó nada".

“El conflicto es que los humanos no estamos acostumbrados a irnos sin romper, a veces uno se va con el amor intacto y no quiere decir que haya algo mal, simplemente no tenés algo en común. No me quedó nada pendiente que hablar con ella. A la gente le encanta que todas las mujeres sean enemigas, pero no es mi caso. Acá hay respeto post relación”, cerró la Joaqui.

La Joaqui sin filtros sobre la China Suárez: "No me la cruzo"

Semanas antes, en el programa Cortá por Lozano, La Joaqui desmintió su supuesto romance con Ecko y habló por primera vez de la China Suárez.

“Uno a veces se desvincula porque cuando vas creciendo vas teniendo gustos distintos. A mí me gusta el RKT y a vos te gusta el pop, entonces vos a la tarde querés tomarte unos mates escuchando a Selena Gómez y yo quiero escuchar a Pablo Lescano con un terere", arrancó La Joaqui.

la joaqui china suarez ecko.jpg

“No está todo mal. No tuve ningún problema con ella. Tenemos la mejor. La verdad no me la cruzó hace un montón porque yo estoy en otra. No habló hace un montón y soy muy particular con las redes. Hay cosas que están buenas charlarlas en personas o no charlarlas”, cerró.

Yanina Latorre aseguró que la China Suárez traicionó a La Joaqui

Yanina Latorre arrancó el miércoles más recargada que nunca y reveló la escandalosa traición de la China Suárez a su ex amiga La Joaqui.

En BONDI, Yanina Latorre salió por teléfono desde Miami y apuntó contra la China Suárez una vez más confirmando su affaire con Ecko mientras estaba en pareja con La Joaqui.

"La Joaqui eran amigas y la detesta porque se encamó con Ecko", dijo Yanina Latorre. "Me llamaron más mujeres de famosos contandome sus aventuras", siguió indignada.

"Yo tengo moralidad, ¿cuál es mi delito? ¿ser cornuda?", continuó Yanina Latorre. "Ella es patética... Que Icardi y la China me contesten me conviene, yo de este contenido sigo creando todos me importan un pito son un medio para comunicar, tengo otra vida. Estoy tirada en la playa", afirmó desde Miami.