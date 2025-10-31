Wanda Nara sigue haciendo referencia a la China Suárez y Mauro Icardi en Masterchef Celebrity ahora aprovechando la visita de Marley, quien reemplazó a Maxi López.
La punzante respuesta de Marley cuando Wanda Nara le reclamó por su entrevista a Mauro Icardi
Marley reemplazó a Maxi López en Masterchef Celebrity y vivió un picantísimo cruce con Wanda Nara. Todos los detalles
Una vez más, Wanda Nara disparó con todo y no dudó en reclamarle a Marley por la entrevista que le hizo a Mauro Icardi durante su paso por Estambul.
"Vos fuiste a entrevistar a mi ex", lanzó Wanda Nara que recibió una tremenda respuesta de Marley. "Vos no me contestaste y el sí", dijo el conductor sin anestesia.
"Hablé con la gente del Galatasaray, fueron muy amables, nos invitaron al club. Él nos invitó al palco para ver el partido desde ahí". "Mirá qué generoso... era mío", dijo Wanda a lo que Marley redobló. "Decía 'Wanda', pero estaba tachado y decía otro nombre", dijo divertido.
Wanda Nara se burló de la China Suárez en Masterchef
No es la primera vez que Wanda Nara lanza irónicas indirectas hacia Mauro Icardi y la China Suárez como se vió en los videos promocionales de Masterchef Celebrity.
En los adelantos de Masterchef Celebrity, Wanda Nara fue por todo y se puso en el rol de psicóloga atendiendo a sus pacientes Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis. De lo más filosos, los jurados lanzan tremendas indirectas sobre el Wandagate y hasta hablan de París, la ciudad donde ocurrió el escandaloso primer encuentro entre la China Suárez y Mauro Icardi, mientras el jugador estaba casado con Wanda.
En un momento Donato de Santis incluso dice el sobrenombre de la China Suárez también conocida como "oriental" en las redes. "Es una tortura china", menciona uno de los jurados haciendo referencia a la mala calidad de los platos que preparan los famosos. "Quiso decir oriental" agrega Donato a lo que Wanda Nara responde "Hasta acá llegamos" y se retira.