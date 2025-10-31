La punzante respuesta de Marley cuando Wanda Nara le reclamó por su entrevista a Mauro Icardi

"Hablé con la gente del Galatasaray, fueron muy amables, nos invitaron al club. Él nos invitó al palco para ver el partido desde ahí". "Mirá qué generoso... era mío", dijo Wanda a lo que Marley redobló. "Decía 'Wanda', pero estaba tachado y decía otro nombre", dijo divertido.

Wanda Nara se burló de la China Suárez en Masterchef

No es la primera vez que Wanda Nara lanza irónicas indirectas hacia Mauro Icardi y la China Suárez como se vió en los videos promocionales de Masterchef Celebrity.

En los adelantos de Masterchef Celebrity, Wanda Nara fue por todo y se puso en el rol de psicóloga atendiendo a sus pacientes Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis. De lo más filosos, los jurados lanzan tremendas indirectas sobre el Wandagate y hasta hablan de París, la ciudad donde ocurrió el escandaloso primer encuentro entre la China Suárez y Mauro Icardi, mientras el jugador estaba casado con Wanda.

wanda promo masterchef La polémica reacción de Wanda Nara en la promo de Masterchef Celebrity.

En un momento Donato de Santis incluso dice el sobrenombre de la China Suárez también conocida como "oriental" en las redes. "Es una tortura china", menciona uno de los jurados haciendo referencia a la mala calidad de los platos que preparan los famosos. "Quiso decir oriental" agrega Donato a lo que Wanda Nara responde "Hasta acá llegamos" y se retira.