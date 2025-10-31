"Parecen pareja", la foto de Maxi López y el novio de Wanda Nara que paralizó las redes

maxi lopez wanda martin Maxi López y Martín Migueles juntos en el piso de Wanda Nara.

Como siempre fue la misma Wanda Nara la que subió la imagen de su actual de su ex, y la cuenta de instagram de SQP, la reposteó con un picante mensaje. "Ya parecen pareja estos dos", escribieron.

El letal comentario de Maxi López tras el video de las hijas de Mauro Icardi con el novio de Wanda

En su llegada a Ezeiza, Maxi López respondió sin filtros a los periodistas que lo esperaban y fue contundente sobre la polémica que se generó por el video de Martín Migueles con las hijas de Mauro Icardi, que provocó la furia del futbolista del Galatasaray.

"Sobre Icardi no tengo que responder nada. Creo que no. Yo me concentro en cocinar, en mis hijos y ya está", arrancó Maxi López.

"Yo las trato como las traté siempre, como parte de la familia. Cuando están en casa yo les abro la puerta como a uno más de mis hijos, porque me parece que las nenas tienen que estar bien. Si extrañan al papá es un terreno en el cual yo no quiero entrar, pero me imagino que así será“, aseguró.

maxi lopez migueles wanda La respuesta de Maxi López cuando le preguntaron por Mauro Icardi.

"No tengo nada que hablar, tengo muchas cosas por resolver y encargarme de mi familia, de enfocarme en mi familia, que eso es lo más importante. Las otras familias es otra cosa. No entro ahí, no me interesa tampoco entrar ahí. Después lo que pasa del otro lado, son cosas que tendrá que arreglar Wanda con la otra parte”, cerró Maxi López cuando le consultaron si tendría una conversación con Mauro Icardi.