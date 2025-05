brancatelli exigencias luciana elbusto.avif La lista de exigencias de Brancatelli para volver a su programa: ¿se le fue la mano?.

Además de darle la cochera destinada solo para gerentes, el periodista pidió no tocar el tema. Sin embargo, el martes a la mañana Brancatelli volvió a estacionar en la vereda, cruzándose con la prensa que lo esperaba en la puerta.

Diego Brancatelli rompió el silencio: "No tengo porqué darle explicaciones"

Brancatelli abló por primera vez en Desayuno Americano luego de que salieran a la luz comprometedores chats con quien sería su amante, Luciana Elbusto.

Indignado con todas las versiones que trascendieron en los medios, Brancatelli fue contundente y pidió a los periodistas que no hablen más de su vida privada. "Por cariño sobre todo a Pamela y al programa del cual fui parte, y en América pasé 10 años hermosos donde también hoy gran parte de lo que soy es gracias a América, por respeto a eso hablo", comenzó expresando Brancatelli.

brancatelli desayuno americano.jpg

"No voy a hablar, pero sí no dejarlos de garpe a ustedes. Decirles que no estoy hablando, que es una decisión que no tomo ahora sino que la tomé siempre en mi vida. No hablo de cuestiones mías de mi privacidad. Yo no soy un funcionario público, no tengo por qué darles explicaciones de mi vida privada a ustedes (refiriéndose a la prensa)", disparó.

"Déjennos en paz, ya hablaron una semana. Hay cosas más importantes para hablar. Es mi vida privada, elegí no hablar, respeten que uno no quiere hablar", cerró Brancatelli.

La "amante" de Brancatelli habló sin filtros: "Su mujer sabía que iba a mi casa"

Luciana Elbusto, señalada como la amante de Diego Brancatelli, habló con las cámaras de Infama y dio detalles explosivos de su vínculo con el panelista.

Tras la aparición de chats sexuales y fotos que comprometen a Diego Brancatelli y Luciana Elbusto, la periodista se refirió a los rumores y confirmó su relación de amistad con Brancatelli y explicó las visitas de Brancatelli a su casa.

"La mujer de el sabía que venía a mi casa. Una vez vino a buscar zapatillas para un sorteo y hasta se llevó uno para ella", dijo Elbusto quien en los últimos días tuvo una agitada conversación con la esposa de Diego Brancatelli, Cecilia Insigna.

"Si tuvimos una conversación, obviamente queda en el ámbito privado...Fue incómoda, dentro de todo lo que estaba pasando", agregó haciendo referencia a las versiones que aseguran que Insigna le habría dicho "zorra", entre otras cosas.