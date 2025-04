mauro icardi china palo wanda.jpg La letal respuesta de Mauro Icardi tras la separación de Wanda Nara y L-Gante.

"Ojalá haberte conocido antes… para llenar aún más capítulos de mi vida con tu AMOR", escribió Mauro Icardi lamentando sus años con Wanda Nara.

Wanda Nara le escribió a Mauro Icardi

En BONDI, Pepe Ochoa lanzó el bombazo y dio detalles de todos los mensajes que le mandó Wanda Nara a Mauro Icardi el sábado a la noche a uno de sus celulares turcos.

"Te extraño", arrancó Wanda Nara en la conversación. "Para que me provocas si después no te la bancas y me denuncias", habría respondido Icardi.

Lejos de dejarlo ahí Wanda Nara fue por más y le propuso verse personalmente. "Probemos, vamos a vernos y después me decis", escribió renovando los rumores de posible reconciliación.

Tremenda reacción de Wanda Nara cuando le preguntaron si volvería con Mauro Icardi

Wanda Nara no se guardó nada ante las cámaras de LAM confirmando también ella su separación definitiva de L-Gante y hablando sobre su futuro amoroso.

"Decís ‘no vuelvo nunca más’ con Mauro Icardi" preguntó el periodista de LAM a lo que Wanda Nara respondió sin tapujos causando toda una ola de reacciones con su respuesta.

wanda nara lam.jpg

"No, nunca más, nunca se sabe. Mirá, el papá de Mauro, Juan, estuvo creo que 17 años con una mujer y después volvió con su primera mujer. Entonces, nunca se sabe en la vida. Nunca hay que decir nunca. A mí me costó mucho tomar esta decisión y me trajo muchas consecuencias que sabía que iban a pasar. Hoy, la verdad que yo estoy muy feliz, mis hijos están bien, están estables y están muy contentos viviendo en el país", dijo dejando las puertas abiertas a una reconciliación.