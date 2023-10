La Joaqui tiene una relación con un futbolista, ¿quién es?

La Joaqui fue invitada a PH, Podemos Hablar (Telefe) y habló de todo junto a los demás invitados. Una de las consignas consistía en responder quiénes habían logrado una relación con su ídolo o ídola y la cantante de RKT confirmó que comenzó una relación con un futbolista que admiraba en su adolescencia.

“A mí me encanta el fútbol desde muy chica y mi hermano tenía un póster de un futbolista que yo decía ‘es el p... amor de mi vida’. Ahora, a dos años de los cumplir los 30, un día me contesta una historia”, dijo Joaquinha. Andy Kusnetzoff quiso saber quién era y la reina del RKT contestó: “No quiero decir quién es, todavía me estoy conociendo”.