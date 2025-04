wanda nara sin maquillaje.jpg La foto de Wanda Nara sin maquillaje que causó sorpresa y se volvió viral.

Además, Wanda Nara eligió potenciar su rubia aclarando su cabello y estrenando mechas platinadas que no pasaron desapercibida siendo L-Gante el primero en dejar su opinión. "Hermosa", escribió el cantante volviendo a confirmar su reconciliación con la mediática.

La furia de Wanda Nara con Mauro Icardi

Mauro Icardi decidió no presentarse a la audiencia de conciliación con Wanda Nara luego de que la fiscalía dictaminara una fecha de mediación en la denuncia penal que realizó la mediática contra su ex pareja tras el escándalo en el edificio Chateau Libertador.

Lejos de quedarse callada, Wanda Nara sí asistió a la mediación y fue lapidaria con la decisión de Mauro Icardi de no estar presente en la fiscalía.

wanda nara audiencia.avif

Si bien no dio muchas declaraciones, al ser consultada por la ausencia de Mauro Icardi, Wanda Nara lanzó una filosa indirecta. “Yo me voy a seguir presentando. Cuando no me presento aviso el porqué”, dijo irónica.

En cuanto a Mauro Icardi, fueron sus abogados quiénes explicaron los motivos de su decisión y dispararon contra Wanda Nara. "No era obligatoria su presencia y como la señora Nara iba a venir, prefirió evitar el cruce" arrancó uno de los letrados mientras que Lara Piro redobló y trató a Wanda Nara de mala madre. "Hace más de 3 meses que no las velas ni hablar con ella. No todas las mujeres son buenas", dijo la abogada.

Filtran la cuenta trucha de Wanda Nara en Instagram con mensajes a Mauro Icardi

Mientras Wanda Nara se mostraba con L-Gante en Chile, las redes estallaban con mensajes que la rubia subió a lo que sería su cuenta fake en Instagram.

A través de una cuenta que la mediática creó con el nombre “Julia1988__you”, Wanda Nara no dudó en disparar una vez más contra Mauro Icardi y China Suárez.

“Con Mario (Mauro Icardi) ya no estamos juntos desde hace un tiempito... Es por eso que hoy me permito ser feliz con Elías y sé que ustedes mis #Julistas van a saber endenter que mi felicidad es él”, comenzó diciendo la supuesta “Julia”.

“Mario se portó muy mal y me hizo cosas imperdonables que, estoy segura, el karma le devolverá todo mientras yo disfruto de mi felicidad. A llorar a la China”, cierra el mensaje que haría a alusión a la China Suárez.